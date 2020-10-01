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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Özel çocuklar, Çan’da temsili itfaiye eri oldu

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Özel çocuklar, Çan’da temsili itfaiye eri oldu
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ÇANAKKALE'nin Çan İlçe Belediyesi, İtfaiye Haftası kutlamaları kapsamında özel çocukları, itfaiye erleriyle bir araya getirerek, unutamayacakları bir etkinlik gerçekleştirdi.

Özel çocuklar, Çan’da temsili itfaiye eri oldu
İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte özel çocuklar, itfaiye erlerinin sahaya çıkmadan ve olaya müdahale etmeden önce yaptığı hazırlıkları birlikte gerçekleştirdi. Ardından da itfaiye araçlarına binerek, şehir turu attı. Keyifli zamanlar geçiren çocuklar, daha sonra Belediye Başkanı Bülent Öz ile sohbet etti.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Toplumsal hayata eşit ve etkin katılımlarını desteklemek adına ’özel çocuklarımızın’ her daim farkında olarak sosyal ve insani sorumluluğumuz ile bugünümüzü onlara ayırdık. Özel hediyelerin de sunulduğu mutlu bir gün geçirmelerini sağladık" dedi.

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