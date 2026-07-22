Özel, CHP’ye böyle veda etti: Her son bir başlangıçtır

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DÜN partisine veda eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in konuşması duygusal alanlara sahne oldu. Konuşması sık sık “İktidar, iktidar” sözleriyle kesilen Özel, son kez çıktığı kürsüden partililere şu sözlerle seslendi:

VAKTİ GELMİŞ VEDANIN HÜZNÜ

“Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Tarihi konuşmayı yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum. Size söz veriyorum; her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız, hatırlayacağız; zalimi zalim, mazlumu mazlum olarak, tembeli tembel, emek vereni çalışkan, sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman, dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız, millet de anacak. Tarih kaydediyor, tarih herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak.

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O GÜN YOLLARIMIZ AYRILDI

‘Ya aslında bir tepki yok, 3-5 güne geçer’ diyenler ya da televizyona çıktığında ‘Bir daha aday olmayacağım, demokratik bir yarışın önünü açacağım, partide bir yenilenmenin, bir değişimin, Türkiye’nin önüne yeni bir muhalefet vizyonunu koymanın güvencesi ben olacağım’ demek yerine, ‘Ben aday olmadım, hiç olmadım, gösterirlerse olurum, o gün gelince düşünürüm’ diyenler, ‘Ben gemiyi güvenli limanına götürüp bırakacağım, onun için bir yerel seçimi geçireceğim, sonrasına bakacağım ama sonrasına da arkadaşlar ne derse o tarafına bakacağım’ diyenlere karşı ‘Bu millet bir yerel seçime daha bizimle gitmeyecek. Anketi

görmüyor musunuz, parti yüzde 13’lerde, 14’lerde, gerilemeye devam ediyor, büyük bir felaket gelecek. Yerel seçimlerdeki felaketten sonra da bu milletin daha sandıktan da umudu kalmayacak. Biz bu noktada bir şeyler yapmalıyız’ diyenler işte o gün iki ayrı yola girdiler. O gün yol ayrıldı.

BAŞIMIZA NE GELDİYSE BUNDAN

Hep sordular bize, ‘Derin yerlerden mesajlar geldi mi? Bir mutabakata vardınız mı? Bir taahhütte uzlaştınız mı?’ Ben hep ‘Yok’ dedim. ‘O zaman olmaz, size ne partiyi, ne bu düzeni vermezler. Buralarda bu işler böyle dönmez, pazarlığı yapacaksın, taahhütte bulunacaksın, zararsız sistemin içerisinde olduğunu kanıtlayacaksın ancak ondan sonra gelip Genel Başkanlık oynayacaksın’ dediler. O günden sonra başımıza ne geldiyse, halen daha bizimle ne mücadele veriliyorsa, yapılanların hepsi de bundandır.

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İNCELDİĞİ YERDEN KOPACAK

Hani tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak. İnceldiği yerden kopacaksa burada kopacak. Ha şaşıyor musunuz sokakta sel olup akanlara? Şaşarsınız. Çünkü orada akan duygu adalet, taşan duygu yenilgiye isyan, kabaran duygu iktidara yürüme duygusudur. O yüzden biz akıp gidiyoruz. Siz dört kişiyle davul-zurna tedbirli esnaf ziyareti yapmaya kalkıyorsunuz. Şükürler olsun ki bugün istikameti millete soran ve doğru yolu milletle bulan bir yolda ilerliyoruz.”

YENİ YOL AÇIYORUZ

Buradan önemle ricamdır. Yarın sabah kimse belediye başkanına ‘Sen niye geçmedin?’ Belediye Meclis üyesine ‘Hâlâ niye buradasın?’, falanca kişiye ‘Halen daha niye ordasın?’ demesin. Bir tane kuralımız var. Bir kere kimseyi geride bırakmayacağız, kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Şu kadarını söyleyeyim ‘Ben yeni partide yokum. Özgür Özel ile arkadaşlarıyla birlikte değilim’ diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Yolları kapattılar, yeni yolu açıyoruz.

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GÖZLERİ DOLDUSESİ TİTREDİ

Kürsüde yaptığı duygusal konuşması sırasında Özgür Özel’in zaman zaman sesi titredi ve gözleri doldu.

ATEŞTEN GÖMLEK GİYİYORUZ

Kontrollü muhalefet olmayı asla kabul etmiyoruz. Kısır tartışmaları, bitmeyen kutuplaşmaları, insanları birbirine düşüren dili, devleti partiye dönüştüren anlayışı, siyaseti hukuk eliyle dizayn etme girişimlerini ve bunun yarattığı korkuyu, sessizliği ve umutsuzluğu geride bırakıyor, bunları yapanları cesaretle karşımıza alıyoruz. Bu bir ayrılık, vazgeçiş değil. Bu, Türkiye’de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Biz dün olduğu gibi bugün de milletin emrindeyiz. Herkesin haberi olsun, buradan ilan ederiz. Dosta, olmayana, yanımızda olanlara, düne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki, biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.

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KORKAN VARSA GERİDE KALSIN

Korkanlar, çekinenler, üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar geride kalsınlar. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından kuracağımız partimizle de hiç şüpheniz olmasın ki, açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Elbette bizler sosyal demokratız, Altı Ok’a sonuna kadar bağlıyız. Ülkenin kurucularına, kuruluş kodlarına, ülkenin kuruluşundan beri benimsediğimiz partimizin ideallerine elbette sahibiz. Ancak bununla birlikte biz bir büyük çağrının da sahibiyiz. 10 ay önce beş parti yüzde 25 oy aldığımız yerden, yüzde 38 oya giderken nasıl aslan sosyal demokratlarla, muhafazakâr demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, sosyalist demokratları, liberal demokratları kucaklamışsak, onlarla birlikte Türkiye İttifakı’nı kurmuşsak, Atatürk’le sorunu olmayan, Misak-ı Milli sınırlarıyla sorunu olmayan, Cumhuriyet’le sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye İttifakı’nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum. Bu davetin sahibiyiz.

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İSTİFALAR BAŞLADI

Özel’in konuşmasının ardından milletvekili istifaları da başladı. İstifa eden ilk isim, Özel yönetimi döneminde Genel Başkan Yardımcısı olan İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu.

PARTİLİLER AĞLADI

Toplantıya katılan partililer, Özel’in konuşmasını gözyaşları içinde dinledi...

FOTOĞRAFLAR: Mert Gökhan KOÇ / ANKARA