Özel: CHP’den makbul muhalefet çıkmaz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Cesaret muhalefete saldırmakla olmaz, Filistin davasına sahip çıkmakla olur, bugün Trump’a ne söylüyorsun, onu söyle’ dedim. Bana eskiden ne zaman ‘One minute’ demiş onları anlatıyor. Evvelsi gün nihayet Trump ile telefonda görüştü. Hiçbir açıklama yok. Diplomatik geleneklerde olmayacak bir şey. Soruyorum Erdoğan’a; Trump’a Filistin ile ilgili ne dedin? Bir şey dedin mi? Dediysen niye yazmaya korkuyorsun? Demediysen bunu nasıl söylemiyorsun? Deyip de bir cevap aldıysan, o cevabı söyle de bilelim.

Son dönemde iktidarın Kürt meselesi üzerinden yeni bir oyun, yeni bir algı yönetimi kurguladığını hepimiz görüyoruz. Bütün gelişmeleri bizden ümidi olanların ümidini kırmadan ama oyuna da gelmeden dikkatlice yürütüyoruz. Meclis’i zemin kabul ediyoruz ve bunun üzerinde ilerliyoruz. Ama o da ne? Beyler, CHP’ye şunu soruyor; ‘Terörsüz Türkiye hedefine karşı mısınız?’ Biz terörün, şiddetin her türlüsüne, mafya terörüne de karşıyız. Siz mafya terörüne de karşı mısınız?

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TESLİM OLMAYACAĞIZ

Kurultayımızla ilgili iftira yaydılar. Bu ülkenin kurucu partisine, 50 yıl muhalefette kalıp da kimselere minnet etmemiş partisine kara çalacak o elin alnını karışlarım ben.

(CHP’ye kayyum iddiaları) CHP’ye soruşturma açanların niyeti şudur; aynı MHP’nin başına geldiği gibi. ‘Bu kayyum eliyle oraya birilerini koyarsak, Türkiye’nin ana muhalefeti bizi iktidarda tutacak bir aparata dönüşebilir.’ Bu partiden makbul muhalefet MHP çıkmadı, çıkmayacak, çıkaramayacaksınız. 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek, erken seçim sandığını getirecek.

(Üniversiteye baskı iddiası) Ekrem Başkan’a siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Üniversitede kişisel namusuna, kurumunun namusuna, kurumsallığına sahip çıkanlara inanılmaz baskılar kuruyorlar.”

DÖVİZLERLE ANLATTI

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin TBMM grup toplantısına katılarak CHP’lilere hitap etti. Özel, kürsüden ekonomik konular ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin HÜDA-Par’ın Bursa kongresiyle ilgili geçmişte yaptığı harcamaları gösteren dövizlerin yanı sıra İBB Başkanı İmamoğlu’nun diploma tartışmalarıyla alakalı İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş ile ilgili gazeteye verdiği ilanı da gösterdi.