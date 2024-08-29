Özel: CHP’den bölücü de çıkmaz din düşmanı da

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Balıkesir’de CHP örgütlerini ziyaretinde özetle şu mesajları verdi:

“Bu ülke kutuplaşmanın ayrılığa dönüşmesi ve birilerinin buradan iktidarını sürdürmesine göre planlanıyor. Bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Seçmene, ‘Açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama oyu bize vermelisin. Çünkü vatanı böldürecekler, çünkü bayrağı indirecekler, çünkü ezanı dindirecekler’ deniliyor.

Memleketi bölmeye kalktılar, yedi ülke istila etti, öyle birileri çağırınca Gezi Olayları sırasında havaalanına gidip perdelik kumaştan kot üstüne kefen giyenler değil, bizim Çanakkale’de, Anadolu’da toprak altında kefensiz yatan dedelerimiz kurtardı memleketi. O yüzden öyle bedavadan siyaset yok.”

KUCAKLAŞMANIN PARTİSİDİR

Türkiye İttifakı’nın, CHP’nin yegâne ittifakı olduğunu dile getiren Özel, “Milliyetçiliğin de olduğu altı ok hepimizin göğsüne kazınmıştır. Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı çıkar ne de bu ülkenin faydasının dışında iş yapacak kimse çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de başını örtüp okumak isteyen Dilara’ya da sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba’ya da sahip çıkar. CHP kutuplaşma değil, kucaklaşmanın partisidir” dedi.

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Gömeç ilçesinde de vatandaşlara hitap eden Özel “Biz bu şartlarda birbirimizle uğraşırsak millet der ki ‘Bunlar iktidar bile olsa içerideki tartışma bitmeyecek’ ama şu kadar net ki partide 81 il başkanı tüzük çalışıyor. Bütün delegelerimizle, bütün ilçelerimizle, bütün belediye başkanlarımızda etle tırnak gibiyiz, biriz, beraberiz.

Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan “50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?” sözleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a kınama cezası verdi.