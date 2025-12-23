Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Haberin Devamı

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, yılın son grup toplantısını yaptıklarını belirterek, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıl içerisinde acı olaylar yaşadıklarını aktaran Özel, haziran ayında evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, temmuz ayında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı Mehmet Altan Öymen ile sağlık sorunları nedeniyle 14 Aralık'ta vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı rahmetle andı.

Özel, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi de şehit edilişlerinin 95. yılı dolayısıyla rahmet ve minnetle andığını dile getirerek, "O gün ve o günden beri cumhuriyetçiler, Atatürkçüler ve Cumhuriyet devriminin bekçileri bunlara baş vereceklerini ama baş eğmeyeceklerini gösterdiler. Kubilay'dan bize emanettir, Cumhuriyet düşmanlarına baş eğmeyeceğiz. Gerekirse baş vereceğiz ama baş eğmeyeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılının yaklaştığını anımsatan Özel, grup toplantısında, depremde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının bulunduğunu belirtti.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemenin de bulunduğunu hatırlatan Özel, "Bu yüce çatının altında grubumuz, deprem suçlularının bu düzenlemeden yararlanmaması için elinden ne geliyorsa onu ve fazlasını yapacak." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, şöyle konuştu:

"Size söz veriyorum. 52 bin deprem kaybımızın, şehidimizin, canımızın ailelerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Onların sözünü kesmeye utanırım, ar ederim. Onların sesini biz duyduk. Ümit ediyorum; Meclis'teki bütün milletvekilleri, bütün gruplar bu sesi duyarlar ve birtakım kirli lobilere alet olmak, birtakım siyasi ilişkilere teslim olmak yerine bu sesi duyarlar ve bu aftan asla ve asla depremde hayatını kaybedenlerin ölümlerinden sorumlu olanlar yararlanmaz."

"DESTEKLEME PRİMİNİ 10 BİN 400 LİRA VERİRSEN ASGARİ ÜCRET ALAN İÇİN 39 BİN LİRA OLUR"

CHP Genel Başkanı Özel, 2026 yılı bütçesinin 21 Aralık Pazar gecesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini aktararak, bütçe görüşmelerindeki çalışmaları dolayısıyla CHP Grubuna teşekkür etti.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben meclis grubumuzun komisyon ve genel kurul performansından memnunum. O yüzden teşekkür ettim. Neden memnunum? İktidara hazırlar. Tahmin ediyorum Erdoğan da görüyordur, ben, AK Parti'nin performansından da çok memnunum. Doğruya doğru. Muhalefete hazırlar. İktidar perspektiflerini, yönetme kabiliyetlerini kaybetmişler. Artık karşımızda bir iktidar partisi yok, müstakbel bir muhalefet partisi var. Ana muhalefet olabilirler mi bilmem ama muhalefete hazırlar. Meclis Genel Kuruluna baktığımızda ya da plan bütçe komisyonuna baktığımızda bir tarafta sorunu gören, isyan eden, edilen, isyanı duyan, çözüm öneren bir parti var, CHP."

Parti olarak ahlaki ve psikolojik üstünlüğü elde ettiklerini ileri süren Özel, "Meclis Genel Kurulunda da komisyonda da bu yüce çatı altında artık psikolojik üstünlük el, iktidar el değiştirmiştir. Mevcut iktidar fikren ve zikren iktidardan düşmüş, ana muhalefet fikren ve zikren iktidara oturmuş, iktidarın değişimi fikren ve zikren gerçekleşmişken, fiilen değişim için de millet sandığa gün saymaktadır." ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma ile CHP'ye yönelik davalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret zammına yönelik tartışmaların sürdüğünü anlatan Özel, yeni asgari ücretin, gerçekleşen değil beklenen enflasyon oranında artırılacağını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yanında iki kişi çalıştıran lokantacı esnafının, yanında bir kalfa çalıştıran eczacının ve berberin 39 bin lira hak edilen asgari ücreti vermesi mümkün değil. 'Haktır ama yoktur' diyor. Burada devlet araya girecek, sosyal güvenlik primini destekleme olarak verecek. Destekleme primini 10 bin 400 lira verirsen asgari ücret alan için 39 bin lira olur, veren için 29 bin lira istenilir."

Özgür Özel, en düşük emekli aylığının da 19 bin 800 lira yapılacağını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dünya kadar şirket, ettiği kardan 1,2 trilyon lira veriyor, bunların yanında çalışanlar onların iki katı, 2,3 trilyon lira vergi veriyor. Bu, AK Parti'nin kara düzenidir. Bu düzen yıkılmadan emekli de doymaz, asgari ücretlinin de evladının yüzü gülmez." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, Türkiye'nin kredi risk priminin emsal ülkelere göre 50 ila 100 baz puan arasında olması gerekirken 208 olduğunu, bu sebeple Kenya'dan 2,5 kat daha pahalıya borçlandığını ileri sürdü.

2025'in 11 ayında bütün maaşlı çalışanların 2,3 trilyon lira gelir vergisi ödediğini söyleyen Özel, buna karşın şirketlerden ise vazgeçilen vergiler dışında 1,2 trilyon lira vergi alındığını savundu.

Özgür Özel, "Bir memleket düşünün, 82 milyonluk memleket. Dünya kadar şirket, ettiği kardan 1,2 trilyon lira veriyor, bunların yanında çalışanlar onların iki katı, 2,3 trilyon lira vergi veriyor. Bu, AK Parti'nin kara düzenidir. Bu düzen yıkılmadan emekli de doymaz, asgari ücretlinin de evladının yüzü gülmez." diye konuştu.

Türkiye'de "korkunç gelişmelerin yaşandığını" savunan Özel, hem bahis hem de uyuşturucunun ülkenin ana gündemi haline geldiğini söyledi.

Hakemlerin, futbolcuların yasak olmasına rağmen bahis oynadığını belirten Özel, kumar ve sanal bahis sorununun Milli Piyango İdaresinin özelleştirilmesi ile buralara geldiğini iddia etti.

Söz konusu özelleştirmeye o günlerde de karşı çıktıklarını hatırlatan Özel, şu an şirketin sitesinden bahis oynatıldığını savundu. Özel, şunları paylaştı:

"Eskiden Milli Piyangoyu alıp bakıyordun. Şimdi bilgisayardan Milli Piyangoya girince çerezler yakalıyor, cep telefonlarına dünyanın bütün yasa dışı bahis sitelerini yığıyor, oradan SMS bile atıyor. Diyor ki 'Bu 1'e bilmem kaç veriyor, ben önce 2 bin lira bonusu beleş veriyorum, üstüne de daha fazla kar veriyorum'. Bir giriyor bizimki oraya, iş işten geçti. Peki ne işi var burada? Hans gibi 15 ay çalışarak araba alamıyor. 99 ay yemeden içmeden, bir kuruş harcamadan biriktirse bir araba alacak. Mümkün mü? Bugün bir asgari ücretlinin, geçtim, bir devlet memurunun, bir beyaz yakalının babadan miras kalmadıysa, Milli Piyangodan çıkmayacaksa... Çıkmadığına inanıyorlar, gidip bu tarafta oynuyorlar."

Uyuşturucunun ilkokul önlerine kadar indiğini ileri süren, bunu anne ve babalardan duyduklarını ifade eden Özel, operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp uyuşturucu testi negatif çıkanların görüntülerinin yayımlanması nedeniyle söz konusu kişilerin mağdur edildiğini belirtti.

Bu operasyonların dikkatli yapılması gerektiğini kaydeden Özel, "Bunun torbacısı yakalanıyor, içeride, kullanıcısı yakalanıyor, içeride, temini kolaylaştıran içeride... Bu uyuşturucunun baronu nerede?" sorusunu yöneltti.

Özel, Türkiye'nin dış politikasına yönelik eleştirilerini dile getirerek, S-400 uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sisteminin hiçbir analiz yapılmadan ve teknoloji transferi olmadan "tek kişinin kararı" ile alındığını ileri sürdü.

Türkiye'nin, S-400 tedariki dolayısıyla F-35 programından çıkarıldığını anımsatan Özel, bu süre zarfında Türkiye'nin hiçbir savaş uçağı alamadığını hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Özel, İsrail ve Yunanistan'ın elinde yeni nesil savaş uçaklarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Yunan'ın yeni nesil F-16'sı ki F-35 onda da var, bizim F-16'yla karşılaşıyor, 1 dakika 50 saniyede o bizi görüyor, biz onu görmeden uçuyoruz. Memleketi bu hale getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

S-400 uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sisteminin Rusya'ya geri verilmesi için görüşme yapıldığını iddia eden Özel, bu iddianın hükümet tarafından da yalanlanmadığını savundu.

Son günlerde Türkiye'ye düşen, düşürülen insansız hava araçlarına (İHA) değinen Özel, "Putin, tepemizde rutin şekilde İHA uçuruyor arkadaşlar. Putin, İHA'ları rutine bağladı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, toplantının yapıldığı salonun bir sırasında, sağlık sorunları nedeniyle 14 Aralık'ta hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğrafı ile karanfiller yer aldı.