Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılının 81 ilde büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten Özel, Cumhuriyet coşkusunu en üst noktada yaşatan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin tüm kurumlarının seferber olduğunu dile getiren Özel, "Bunları değersizleştirmek kimsenin hakkı da değil haddi de değil. Ama bir yandan da deprem olduktan 3 gün sonra 'Biz buradaki evleri 1 yıl içinde yapacağız, 1 yıl sonra herkes evlerine girecek' diye bir devlet sözü verildi. Bugün yüz binlerce depremzede hala konteynerde ya da gurbette başkalarının yanında yaşamak zorunda kalıyor." diye konuştu.

Depremin etkilediği illerde birtakım sorunların devam ettiğini anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkede ekonomik kriz var, deprem bölgesinde çok daha ağır hissediliyor. İşletmelerin hala yarısı faal değil ama bir yandan borçlar için mücbir sebep süresi 30 Kasım'da dolacak. Esnaf, daha dükkanını açmadan vergi dairesine çağrılacak. Diğer yandan rezerv alan mağduriyetleri hala ortada duruyor. Depremzedeler 1000 gündür adalet arıyorlar. Biz, davaları takip etmeye, adaletsiz kararların yeniden yargılanması için gelecekte üzerimize düşen sorumluluğu almaya ve depremzedelerin hiçbir sorununu ortada bırakmamaya gayret edeceğiz. Bütün bölgedeki hem CHP örgütümüze hem oraya koşan tüm örgütümüze hem de bölgeye katkı sağlayan hangi siyasi görüşten olursa olsun oraya emek veren herkese teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremlerinde kaybettiklerimizi de bir kez daha rahmetle anıyorum."

Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianameye ilişkin Özel, "704 yıl ile yargılanan adam dışarıda, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan belediye başkanımız içeride. Böyle bir hukuksuzlukla, korkunç bir süreçle karşı karşıyayız. 704 yılla yargılanan suç örgütü lideri gezerken, 4 yılla yargılananı içeride tutamazsın." ifadelerini kullandı.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturmasına değinerek, "Bundan panik oldular, bir casusluk icat edip yedek bir davadan tutuklama yaptılar. İBB dosyasına güvenemedikleri, ortaya bir kanıt koyamadıkları için." sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ da dahil siyasi tutukluların serbest kalıp demokratik siyasetin önünün açılması gerekir." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştiren Özel, şöyle konuştu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına, Sayın Akın Gürlek'e soruyorum: Hakimler Savcılar Kanunu'nun 48'inci maddesinin son fıkrası şöyle, 'Hakim ve savcılar kanunlarda belirlenenden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyette bulunamazlar.' Kanun böyleyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına soruyorum, başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi resmi yoldan?"

Özel, 27 Ekim'de gerçekleştirilen Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimlerine de tepki göstererek, ilçe halkının, son yerel seçimde tercihini CHP'den yana kullandığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını eleştiren Özel, "Bu sorunun demokratik zeminde çözülmesine yönelik önemli bir destek var ama bu işi yapmakta olanlara güven yok. Bir yandan bizim fikrimiz olan Meclis Komisyonu'nu çalıştırmaya, demokrasi için adımların atılmasına gayret ediyoruz, bir yandan da o Komisyon'u sadece dinleme komisyonuna çevirip işlevsizleştirmeye çalışanları izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına değinen Özel,"Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ da dahil siyasi tutukluların serbest kalıp demokratik siyasetin önünün açılması gerekir." diye konuştu.

Selahattin Demirtaş'la ilgili bugün bir tahliye başvurusu yapıldığını belirten Özel, şunları söyledi:

"Buna Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Hayırlı olacaktır tahliyesi' demesi çok hayırlı bir demeç. Ama 9 yıl önce, tek başına karar vermesi gereken Türkiye'deki bütün hakimleri bir gece yarısı koordine edip de farklı yerlerden siyasetçileri alıp da önceden hazırlanmış Edirne'deki, Kocaeli'ndeki, Gebze'deki cezaevlerine gönderen o mekanizmanın kurgulanması hayırlı mıymış Türkiye için? Dün bunları yapmakla, Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenler, Osman Kavala'yı AİHM kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum: Bugün 'Hayırlısı bu' diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba? Açık söyleyeyim, bizim de var."

TBMM Genel Kurulu'nda, 20 Mayıs 2016'da milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılan oylamayı anımsatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar o zaman 120 milletvekilinin 100'ü ret oyu verse de, o dönem bizler buna karşı bir mücadele vermiş olsak da CHP'den 20-25 tane, 'Referanduma gitmesin de geçecekse buradan geçsin' diye kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde, o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum. Bugünkü genel başkan sıfatıyla."

"Geçmişte Selahattin Demirtaş'ı düşman olarak gören rejimin, bugün de Ekrem İmamoğlu'nu düşmanlaştırdığını" ileri süren Özel, adaletin en kısa sürede tecelli etmesini ve tüm siyasi tutukluların serbest kalmasını bir kez daha talep ettiklerini söyledi.

"BU AYIP, MEMLEKETİ BU HALE GETİRENLERE YETER"

AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yılını kutladığını hatırlatan Özel, Türkiye'de son 23 yıldaki hükümetlerin 3,2 trilyon dolar vergi toplandığını, bu rakamın 79 yıllık Cumhuriyet döneminde toplanan vergilerin 6 katı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yoksullukta, işsizlikte ve gelir adaletsizliğinde Avrupa'da birinci, yüksek faizde dünyada ikinci, enflasyonda da beşinci sırada yer aldığını savunan Özel, "Hukukun üstünlüğünde 143 ülkeden 118'inci, basın özgürlüğünde 180 ülkeden 159'uncu sıradayız. Bu ayıp, bu ülkeyi yönetip ya da yönetenlere kayıtsız şartsız destek verip ekonomiyi, memleketi bu hale getirenlere yeter." dedi.

Yıllık enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 32,8 olarak açıklandığını ifade eden Özel, ENAG'a göre bu rakamın yüzde 60 olduğunu dile getirdi.