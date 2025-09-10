Özel: CHP birdir bütündür

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul Taksim Meydanı’na gelerek Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile alana geldiğini belirterek özetle şunları söyledi: “Taksim Meydanı’nı ve sizleri gördüğümdeki duygumu şöyle ifade etmek isterim. Tüm Türkiye, dün talimatlı yargıyla Türkiye’nin kurucu partisine, İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan darbeyi ve bunu 5 bin polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü. Yetkiyi AK Parti yargısından alırsanız 5 bin polise ihtiyacınız var.

5 BİN PARTİLİ KARŞILAR

Ama eğer yetkiyi milletten alıyorsanız, işte Taksim’e gelirsiniz, sizi 5 bin partili karşılar. Köşeyi dönüp de bu meydanı hınca hınç sizlerle dolu gördüğümde Özgür Başkan’a meydanı işaret ettim. Dedim ki ‘Bu partide en önemli görevi Genel Başkan yapmıyor. En önemli görevi, dünkü durumu görüp bugün 50 kişiyle yapılacak bu çelenk koyma, sunma törenini, bunu vazife bilip günün ortasında güneşin altında gelip de duran şu partili yapıyor.’ Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölebilirler mi? Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür. Tek teminatı üyeleridir, sandıktır.

TESLİM OLMAYACAĞIZ

CHP’nin İstanbul İl Kongresi üzerinden sandığı kaldırmaya, yerine atanmışlar getirmeye çalışıyorlar. Teslim olmayacağız. Sadece ve sadece size güveniyorum. Ben, partimi elbette üyelerime ama siz vicdanlı demokratlara, bu sandığın kıymetini bilenlere emanet ediyorum. Baba evini devletin, milletin evladı polislere kanunsuz emir verip, onları, kavga dövüş, gaz sıkarak yollayanlara inat, biz partimizi, baba evimizin kapısını herkese açık tutuyoruz. İstanbul’da Özgür Başkan’a oy veren delege kadar vermeyenler de bu süreçte partiye sahip çıkıyorlar. Biriz ve beraberiz.”

YARINLAR GÜZEL OLACAK

Özel, partisinin Kuruluş Haftası nedeniyle CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen kapanış etkinliğinde ise “Bugün (dün) İstanbul İl Kongresi için de YSK’dan Olağanüstü Kongre’nin yapılmasına yönelik bir karar çıktı. Bu, İstanbul’daki düğümü çözecek. O sandık gelecek, bu iktidar değişecek. Yarınlar güzel olacak” diye konuştu.

KARDEŞİM OLSA AFFETMEM

“Hayatım boyunca şahsıma yapılan pek çok kusuru, pek çok haksızlığı affettim. Kolay barışırım” diyen Özel şöyle devam etti: “Ancak bu partide, bu partinin her kademesinde görev yapmış kim olursa olsun bu kardeşlik hukukuna, bu birlikteliğimize, 47 yıl sonra birinci parti oluşumuza, arkadaşlarımızı zindanlarda tutanlara karşı tek yumruk oluşumuza gölge düşürmeye çalışan, saraya alet olup bu partiye zarar vermek isteyen bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem, affetmeyeceğim.”