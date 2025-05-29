Özel: Çatışmayı bitirin

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından aynı soruşturma kapsamında 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile Filiz Kahveci’nin cezaevinde kıyılan nikâhına katıldı. Özgür Özel cezaevi önünde yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

ÖZÜNDE HAYIRLI BİR İŞ İÇİN GELDİK

“Özünde çok hayırlı bir iş için geldik. Ama bu hayırlı işi, düşman hukuku uygulanan arkadaşlarımızla beraber bu uğursuz mekânda yapmak zorunda kaldık. Dün (önceki) akşam 12’ye 10 kala aileden sadece iki kişiye izin var. Genel Başkan’a da izin yok, milletvekillerine de yok. Hiç olmazsa AK Parti’nin içinde bir vicdanlı ses, gitmiş bir şey söylemiş, ‘Aileye izin verelim. Nikah şâhidi de genel başkan olsun’ diye. Sabah 09.00 itibariyle bildirildi. Bu kısmında emeği olan kim varsa teşekkür ederiz.

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TELEFONU DENİZE ATSAYDIM

Kadriye Kasapoğlu’nu ziyaret ettim. Kadriye Hanım şunu söylüyor: ‘Eğer o telefon bir suç aleti olsaydı. Ben de delili, suç aletini gizleme ve karartma niyetinde olsaydım. Onu yıllar önce bilgi işleme verip de bunu santrale yönlendirin, demek yerine denize atsaydım suç aletini, şimdi oğlumun yanındaydım’ diyor. Suçu ne? Suçu, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı’yken kullandığı telefonu, ‘Beylikdüzü’nden arayan olur. İBB Başkanı oldu havaya girdi telefonunu değiştirmiş demesinler’ diye telefonunu yönlendirmiş.

BAKIN NUMARA BENDE KAYITLI

Bakın ‘Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’ diye kayıtlı bende. Arıyor o numarayı. Numara da 0532 721 03 25. Bu numarayı bulamamışlarmış. İçinden bir şey çıkmış mı? Bir yazışma, bir çizişme? Hiçbir şey yok. Burada nasıl bu nikâha şahitlik ettiysem, bu arkadaşların dürüstlüğüne, çalışkanlığına, namuslarına kefilim ve şahitlik ediyorum bir kez daha. ‘Ekrem İmamoğlu’na bir suç bulmam lazım’ diyor. Biz tertemiziz kardeşim, tertemiz. Bir kanıt bulamıyorsunuz.

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ARTIK ÖNÜMÜZE BAKALIM

Türkiye’nin huzura ihtiyacı var, Türk ekonomisinin güvene ihtiyacı var. Türkiye’nin kavgaya değil, Türkiye’nin hukuka uygun yönetilmesine ve muhalefetin de bu şartlarda muhalefet görevi yapmasına ihtiyaç var. Savaş ilan ettiler bize, ‘Savaştayız’ dedim. Şimdi 50 yıllık çatışmaları bitirip, barış süreci, çözüm süreci ve süreç süreci başlatanlara sesleniyorum. Bu çatışmayı bitirin, işimize gücümüze bakalım. Bütün Türkiye işine gücüne baksın, önümüze bakalım. Bize düşman hukuku uyguladıkça, size savaşta savaş ilan edilmiş bir parti, bir yapı nasıl cevap verirse öyle cevap vermeye devam edeceğiz.”

191 BİN SANDIK GÖREVLİSİ HAZIR

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Esenler’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 7’incisinde konuşan Özel, özetle şunları söyledi: “Esenler AK Parti’nin kalesidir. Esenler’de olmaz’ dediler. Ancak, Esenler’e geldik, gördük ki Esenler ne AK Parti’nin kalesidir ne bir başkasının. Esenler artık milletin kalesidir...Seçimlere birkaç ay kala değil seçimlerin resmi tarihine 3 yıl varken, CHP’nin 191 bin sandık görevlisi hazırdır, görev başındadır. Bu sandık görevlileri, artık sadece seçim sabahı saati kurup, çalıp, uyanırsa göreve giden, uyanamazsa bizi kahreden değil, her hafta yoklayacağımız, her hafta görev vereceğimiz, 350 seçmenden sorumlu sandık görevlisi. Eksik imzayı toplayacak ve getirecek, haber varsa götürecek, eylem varsa çağıracak, haberdar edecek, teşvik edecek, eşlik edecek bir büyük mücadeleyi başlatıyoruz”

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SİLİVRİ’DE NİKÂH

TUTUKLU İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe ile Filiz Kahveci’nin nikâhı öncesinde Özgür Özel ve Silivri Belediye Başkanı’nın törene katılmasına izin verilmemiş, aileden yalnızca iki kişinin hazır bulunmasına müsaade edilmişti.

Ancak bu kısıtlama dün sabah kaldırıldı. Nikâhta şahitlik görevini CHP Genel Başkanı Özgür Özel üstlenirken, nikâhı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu kıydı.

Özgür Özel, Filiz Kahveci ve çiftin aileleriyle birlikte açıklama yaptı.