Özel: Çare iktidar değişimi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Niğde’de ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ sloganıyla düzenlenen 87’nci mitinginde erken seçim taleplerini yineleyerek özetle şunları söyledi: “1996’da Niğde Havaalanı’nın temelini atmışlar. O havaalanına o gün bir bekçi alıp koymuşlar. Sene olmuş 2026, havaalanı yok, bekçi de geçen sene EYT’den emekli olmuş. Bor Fizik Tedavi Merkezi depremde hasar gördü, yıkıldı. Açılış Şubat 2025’ti hâlâ daha ortada yok. Köylerde su sorunu var. Akkaya Barajı hâlâ kapalı sisteme geçirilmedi. Su israfı had safhada. 5 tekstil fabrikası kepenk kapatmış.

SORUN ÇÖZEMİYORLAR

Bunun için şunu söylüyoruz: Emekli için, emekçi için ya da bu meydanda Niğde için bu iktidardan bir şey istemekten vazgeçtik. Çünkü hiçbirini yapmıyorlar. İktidardan, Erdoğan’dan bir tek şey istiyoruz: Sandık istiyoruz, erken seçim istiyoruz. Zira bu iktidarın sorun çözme kapasitesi kalmamıştır. Erdoğan’ın enerjisi, inancı, mücadelesi tükenmiştir. Bu ülkenin yeni bir enerjiye, yeni bir yola çıkışa, 100 yıl önce olduğu gibi milleti seven, kuşatan, halktan yana, haktan yana, eşitlikten yana, milletten yana, yoksuldan yana, emekliden ve emekçiden yana bir halkın iktidarına ihtiyacı var. Çare iktidar değişimidir.

Hepinizi çok seviyoruz. Niğde’nin AK Parti’lisini de MHP’lisini de İYİ Parti’lisini de... Türkiye İttifakı bu bayraklardan alır rengini. İçinde sosyal demokratlar da muhafazakâr demokratlar da milliyetçi demokratlar da Kürt demokratlar da var. Yeter ki vatanı sevsin, bayrağıyla sorunu olmasın, ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana olsun, Atatürk sevgisi olsun, demokratlara canım feda olsun.”

MAZOTTA KDV-ÖTV KALKACAK

CHP Lideri Özel, “Türkiye’de ortalama çiftçi geliri 19 bin 700 liraya gerilemiş durumda. Buradan ilan ediyoruz ki bu sandık geldiğinde, bu iktidar değiştiğinde, Cumhuriyet Halk Partili bir tarım bakanı olduğunda, çiftçinin dostu bir iktidar kurulduğunda, öncelikle tarımdaki bütün borçların ama Tarım Kredi Kooperatifi’ne ama devlet bankasına ama özel bankaya, çiftçilerin borçlarının tamamının faizini bir seferliğine sileceğiz. Ana parayı 5 yıla böleceğiz. CHP iktidarında KDV yok, ÖTV yok, bundan sonra mazot 35 lira.”

ADANA’NIN TALEBİ KARALAR’IN GÖREVE DÖNMESİ

Özel, Niğde’den sonra Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan ve 5 Şubat’ta tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için partisinin Adana İl Başkanlığı önündeki programa katıldı. Sahneye Karalar ile çıkan Özel, hukuki bir değerlendirme yapıldıktan sonra tüm CHP’lilerin tutuksuz yargılanacağına inandığını belirterek özetle şunları söyledi: “Deliller toplanmış, savunmalar hazırlanmış, avukatlar huzurda, iddialar ortada, cevaplar hazır. Bu vakitten sonra tutuksuz yargılama, bir nebze olsun yüreklere su serpecektir. Kimseden korktuğumuz, bir yere kaçtığımız yok. Verilen bu ilk kararın bir başlangıç olmasını, tutuksuz, seri, adil bir yargılamayı ve hakkaniyetli kararları bekliyoruz. Artık 20 Şubat’tan sonra tutuksuz yargılama bekliyoruz.” Özel, Zeydan Karalar’ın görevinin başına dönmesinin Adana’nın talebi olduğunu belirtti. Karalar da “İçerideyken hep sizi, Adana’yı düşünüyordum. Yolumuz sizin yolunuzdur. Bu yolda ne bedel ödenmesi gerekiyorsa yine ödemeye hazırız” dedi.