Özel: Canlı yayınlayın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İBB davasının sabahki oturumunu izledi. Ardından partisinin Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yaklaşık 800 metre uzaklıkta olan dayanışma merkezinde grup toplantısı yaptı. Özel, özetle şunları söyledi:

TARİH TEKERRÜR EDİYOR

“Cumhuriyet tarihinde ilk kez Meclis grup toplantımızı bir cezaevinin hemen yanı başında yapmak durumundayız. Tarih tekerrür etmektedir. Türkiye, bu cezaevini Ergenekon, Balyoz ve nice kumpas davalarıyla tanımıştı. Ergenekon ve Balyoz döneminde kimler vardı? Poyraz, Deniz, Dokuz, Efe. Bunlar gizli tanıklardı. FETÖ’cü savcılar ne demişti? ‘Tuğla gibi iddianame yazdık’. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na ve arkadaşlarımıza yazılan iddianameye ‘tuğla gibi’ diyorlar.



İKİ SENE SONRA CAPS OLSUN

Bu mahkeme nasıl yürüyecektir, savcı ne isteyecektir, hâkim ne verecektir hep beraber göreceğiz. Ama merak etmediğim, emin olduğum, namusumla kefil olduğum bir şey var ki Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız bu milletin vicdanında beraat edecektir. Bugün için değil, iki sene sonra caps olsun diye söylüyorum. Ekrem İmamoğlu buradan çıkacak. Bu ülkeye cumhurbaşkanı olacaktır. O gün yayınlarsınız.

PROVOKASYONA GELMEYECEĞİZ

Dün (önceki gün) ben bu açıklamanın bir benzerini yaptım. Daha kalacağım yere varmadan hakkımda soruşturma açmış. Madde diyor ki ‘Hakaretten soruşturma açtım.’ Bir fıkrayı atlamış. İspat hakkı. ‘Suçlanan kişi, bunları ispat ederse ceza veremezsin’ diyor. Hodri meydan. Onu mahkemede ispatlamayan ne olsun? İddianamelerine güvenmiyorlar. İddianameye güveniyorsanız canlı yayınlayın. Biz canlı yayın isteyecek özgüvendeyiz. Kendilerince gerilimi artırmaya, çirkin tartışmalar çıkarmaya çalışıyorlar. Sakinliğimizi koruyacağız. Provokasyona gelmeyeceğiz.”

TÜRKİYE’YE KİMSE YAN BAKAMAZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Milli savunma sanayindeki altın çağımız herkesin dilindedir. Bunu dünya gördü de bir tek CHP Genel Başkanı görmedi” sözlerine yanıt veren Özel, “Sayın Bahçeli, F-35 yoktur, alınır. S-400 vardır, korkmadan kurulur. Avrupa ile dünya ile entegre olunur. Haysiyetli bir dış politika yapılır. Türkiye güçlüdür, kimse yan bakmaz, Sayın Bahçeli iç cephe güçlendirmekte biz varız; Amerika’ya, İsrail’e karşı dik durmakta biz varız” dedi.