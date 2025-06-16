Özel: Butlan ya da kayyum kararını tanımam

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’ye yaptığı açıklamada, partisine yönelik ‘kurultay davası’nda çıkabilecek olası bir ‘butlan’ ya da ‘kayyum’ kararını tanımayacağını söyledi. “Tanımamanın pratik karşılığı ne olur?” sorusuna “Parti kendi hiyerarşisini kırmadan yönetilmeye devam eder. Hukuki süreci bir şekilde atlatır ve tamamlarız” yanıtını veren Özel şunları söyledi:

BAŞKANLAR KURULTAYDA DEĞİŞİR

“Benim siyasette anladığım bir şey var. Size bayrağı teslim ediyorlar. O bayrak sen ölmeden yere düşmez. Kongrede bir yetki vermiş sana, “Elindeki bayrağı düşürme kardeşim” diyor. O yüzden verilen emanete sahip çıkmayı bileceksin. Ben Ankara’daki bu davadan 30 Haziran’da ya da daha sonra böyle bir karar çıkacağına yüzde bir ihtimal vermiyorum. Ama bir karar çıkarsa da bana teslim edilen bayrağı ne yana atarım ne elimden düşürürüm. Kimseye de vermem, ta ki kurultay... CHP’nin genel başkanları kurultayda değişir. (Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin butlan kararı çıkması halinde ‘Kemal Bey partiyi ortada bırakacak değil’ dediği iddiaları) Kemal Bey’in böyle bir ifadesi olacağını sanmam. Butlan durumunda böyle bir şeyin olacağını iddia eden, güya CHP’li kimmiş, isimlerini duyalım. Tarih önünde bir kayda girsin bu arkadaşlar.

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O GÖRÜŞMEYİ ÖNCEDEN BİLİYORDUM

(Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi) Biliyordum. Ekrem Bey, bu gelişmelerden sonra bana ‘Kemal Bey’e mektup yazmayı ve kendisini davet etmeyi düşünüyorum. Uygun görür müsünüz?’ dedi. Dedim ki, ‘Elbette görürüm.’ (Hangi gelişmelerden sonra sorusuna karşılık) ‘Butlan’ tartışmaları çıktıktan sonra. Şunu söyleyeyim: Kemal Bey’le iletişimsizliğimiz yok. Evine, iki kez bürosuna gittim. Dört-beş farklı organizasyona davet ettim. Olağanüstü kongreye geldi, diğerlerine gelemedi. Ekrem Bey, avukatı aracılığıyla ‘Kemal Bey şu gün gelecek’ diye bildirdi. Görüşme gerçekleştikten sonra da, Kemal Bey’le gerekli sohbeti yaptığını, bunları bana aktarmak istediğini söyledi ama ben pazartesi günü göreceğim kendisini.

EN İYİ KEMAL BEY BİLİYOR

Kurultayda hep birlikteydik. Neyin olduğunu ve neyin olmadığını biliyoruz. En iyi Kemal Bey biliyor. Mahkemeye gitmemesini millet ‘Acaba bir şey var da onu mu söylüyor Kemal Bey’ diye yorumluyor. ‘Kemal Bey’in bu konuya açıklık getirmesi parti açısından önemli’ diye düşünüyor. Malum, bir sürü meczubun açıklaması oldu. MASAK raporu geldi, tertemiz. 1200 telefon dağıtıldı diye bir yalan atılmıştı. Bir tane telefon olmadığı çıktı. Dört döviz bürosu açıldığı söylendi. Büroların açılmadığı ortaya çıktı. Kurultay sürecini yöneten Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu’nun birinci kurmayıydı, böyle bir şey olmadığını açıkladı. İl başkanları açıklama yapıyor; diyorlar ki ‘Kurultayımızda bir şey yok.’ Kemal Bey’in net ifadelerle bunu söylemesiyle ilgili beklentisi var Ekrem Bey’in. Hatta diyor ki ‘Kurultayın divan başkanıyım ve bu, Kemal Bey’in teklifiyle oldu.’ ‘Bu konuyu en iyi Kemal Bey söyleyebilir’ diye bir bakış açısı var.

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İMAMOĞLU’NDAN GELEN NOT

Kemal Bey’in ziyaretinden sonra birtakım troller tarafından gerçek dışı onlarca iddia ortaya atıldı. Yok, (İmamoğlu) ‘Mitingler zayıf kalıyor, gelin, destek verin (demiş)’ falan. Kemal Bey gelse şeref verir ama tarihin en büyük mitinglerini yapıyoruz. İyi niyetli olmayan çarpıtmalar oldu. Ekrem Bey, bana haber yollamış, ‘Bu çarpıtmaların tamamını yalanlayabilirsiniz’ diye.

(Kılıçdaroğlu’ndan bir beklentisi olup olmadığı) Ne desem ayıp olur. Bu partide genel başkanlık yapmış olmanın kendilerine yüklediği sorumluluk, herhangi birimizin beklentisini karşılamak değil, parti için doğru olanı yapmaktır. (Kılıçdaroğlu’nun ‘partiyi adliyelerde tartıştırmam’ ifadesi) Bu konuda açıklama yapmak için adliyeye gitmeye gerek yok. Kamuoyunda böyle yüksek bir beklenti oluşuyor. Beklentinin karşılanmaması maalesef sayın genel başkana da şey yapıyor. Genel başkana hakarete varan şeyler olduğunda en çok ben üzülüyorum.” (ANKARA)

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FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Saadet Partisi’nin İstanbul Üsküdar’da düzenlediği ‘Özgür Gazze’ mitingine katıldı. SP Lideri Mahmut Arıkan’ın konuşma yaptığı mitingde Özel de katılımcılara hitap ederek özetle şöyle konuştu:

“CHP kardeş Filistin halkının yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Bugün buradaki birliktelik umutlarımızı yeşertmektedir. Filistin halkı için mücadelede hem Türkiye’deki kenetlenme hem de uluslararası toplumun kenetlenmesi en büyük ihtiyacımızdır. Bu kapsamda partimiz gerekli tüm girişimlerde bulunmaktadır buna da devam edeceğiz.

Bir yandan İsraille ticaret cayır cayır devam ederken Gazze’ye makarna götürülmesine bile izin verilmiyor. En son Madleen gemisini engellediler, aktivistleri gözaltına aldılar. Gemideki Şuayip ve Yasemin kardeşimi buradan cesaretleri karşısında saygıyla eğilerek selamlıyorum.

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ŞİMDİ DE İRAN’A SALDIRIYOR

Gerekli tepki gösterilmeyen İsrai şimdi de İran’a saldırdı. İran halkına dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Amerika yönetimi bu saldırıların da maalesef arkasında durmuştur. Trump utanmadan sıkılmadan, ‘Mükemmel bir saldırı oldu. Daha fazlası gelecek’ diyor. Ancak yine İsrail’e küçük harflerle konuşanlar, Trump karşısında tamamen susmuş durumdalar.

BİRLİĞİMİZİ ANCAK ADALETLE SAĞLARIZ

Ülkemizin çevresi adeta bir ateş çemberine dönüşmüş durumda. Türkiye olarak hem kendi vatandaşlarımız için hem de Filistin’deki ve bölgemizdeki tüm mazlumlar için, güçlü olmaya, güçlü durmaya kararlıyız. İç cephemizi elbette sağlam tutmalıyız. Bunun yolu demokrasiye ve adalete bağlı kalmak, sahip çıkmaktır. Birliğimizi, siyasi rakiplere kumpas kurarak muhaliflere düşman hukuku uygulayarak sağlayamayız. Birliğimizi ancak ve ancak adaletle sağlarız. Hukuka dönüş artık Türkiye için tercih değil bir zorunluluktur. Hiç kimsenin kendi menfaati için Türkiye’nin birliğini zayıflatmaya, iç cepheyi güçsüzleştirmeye, iç barışı bozmaya hakkı yoktur.” (Fatma AKSU / iSTANBUL)

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ÖZEL’DEN ‘BABALAR GÜNÜ’ JESTLERİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarını telefonla arayıp “Babalar Günü”nü kutladı. Altan Öymen’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Özel, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu da telefonla aradı. (ANKARA)