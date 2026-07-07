Özel: Bundan sonra onlar düşünsün

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün Silivri’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı 3 ayrı davayı izledi. Daha sonra da bir sandalyeye çıkıp kalabalığa seslenen Özel, özetle şunları söyledi: “Ekrem Başkan buraya bir selam yolladı duruşma salonunda, ‘Özgür Başkan’ın yürüdüğü yolda onunla birlikte yürümeye devam edeceğiz’ diye. Biz, Ekrem Başkanımızla beraber, Mansur Başkanımızla beraber tüm belediye başkanlarımızla yol arkadaşlarımızla ve örgütümüzle birlikte doğru yoldan sapmayacağız.

HANGİMİZ ADAYIZ ÖNEMİ YOK

Buradan bir müjde vermek isterim. Adayın kim olduğundan, genel başkanın kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin düştüğünden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünde bağımsız olarak şunu söylüyorum. Hangimiz cumhurbaşkanı olacağız hiç önemi yok. Kimin Cumhurbaşkanı olacağının önemi yok ama eninde sonunda benim, Ekrem Başkan’ın, Mansur Başkan’ın ve sizin desteklediği biri... Eninde sonunda... Bu kararlılık tek kararlılığımızdır. Bundan sonrasını onlar düşünsün.

Elbette uluslararası dayanışma önemli. Bugün Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez ve çok sayıda yabancı konuk vardı. Ben izah ederken utandım, ülke adına ve kendi adıma utandım, ne diyeceğimi bilemedim. Diyorlar ki ‘Bu bir dava mı?’ ‘Dava.’ ‘Burası duruşma salonu mu?’ ‘Evet.’ ‘Neden bir cezaevinin içindeyiz? Bu yargı nasıl bağımsız hissedebilir? Bu kadar çok tel örgü varken, polisler, jandarmalar varken...’ Buna inanamıyor insanlar.”

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SAVUNMA HAKKI KISITLANDI

Özgür Özel davaya ilişkin “Mahkeme başkanının geçen hafta sanki bir yerden bir düğmeye basılmış gibi, biz bu duruşmayı 9 Temmuz günü her türlü bitireceğiz diyerek yarattığı fiili durum savunma hakkının kısıtlanması anlamına geliyor. O yüzden biz, önümüzdeki çarşamba, perşembe, belki cuma günü buradayız, dikkatle takip edeceğiz. Bunu tarih önünde not ediyoruz. Savunmadan korkan bir iddia makamı varsa o makam iftira makamına dönüşmüş demektir” diye konuştu.