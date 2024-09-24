×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özel bugün ABD’ye gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#ABD
Özel bugün ABD’ye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün ABD’ye gidiyor.

Haberin Devamı

Özel,  New York’ta yarın yapılacak toplantıda, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nda hazırladıkları Ankara Deklarasyonu’nu açıklayacak. Deklarasyon sonra da Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulacak. Deklarasyonda Ortadoğu’daki gerilim, dünyada aşırı sağın yükselişinin yol açtığı endişeler, iklim değişikliğine ilişkin kaygılar ve sığınmacı sorununa ilişkin değerlendirmeler ön planda. Özel’in sunumunda, İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi de anarak İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırılarına tepkisini de vurgulaması bekleniyor. 

Özel bugün ABD’ye gidiyor

Haberin Devamı

CHP’DE İMAMOĞLU TOPLANTISI

- CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ve siyasi yasak da içeren ‘ahmak davası’ için kritik bir toplantıya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla parti yönetiminden isimler bugün İstanbul’da İmamoğlu’nun avukatlarıyla bir araya gelecek. 13.30’daki toplantıda, İstinaf’ta karar için bekleyen dava ile ilgili gelişmeler ve olası bir mahkûmiyet kararı halinde izlenecek hukuki ve siyasi yol haritasının değerlendirileceği belirtildi. CHP yönetiminden toplantıya genel başkan yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin ve Gökhan Zeybek ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Özgür Özel#ABD

BAKMADAN GEÇME!