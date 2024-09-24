Özel bugün ABD’ye gidiyor

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Özel, New York’ta yarın yapılacak toplantıda, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nda hazırladıkları Ankara Deklarasyonu’nu açıklayacak. Deklarasyon sonra da Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulacak. Deklarasyonda Ortadoğu’daki gerilim, dünyada aşırı sağın yükselişinin yol açtığı endişeler, iklim değişikliğine ilişkin kaygılar ve sığınmacı sorununa ilişkin değerlendirmeler ön planda. Özel’in sunumunda, İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi de anarak İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırılarına tepkisini de vurgulaması bekleniyor.

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CHP’DE İMAMOĞLU TOPLANTISI

- CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ve siyasi yasak da içeren ‘ahmak davası’ için kritik bir toplantıya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla parti yönetiminden isimler bugün İstanbul’da İmamoğlu’nun avukatlarıyla bir araya gelecek. 13.30’daki toplantıda, İstinaf’ta karar için bekleyen dava ile ilgili gelişmeler ve olası bir mahkûmiyet kararı halinde izlenecek hukuki ve siyasi yol haritasının değerlendirileceği belirtildi. CHP yönetiminden toplantıya genel başkan yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin ve Gökhan Zeybek ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katılacak.