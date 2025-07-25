Özel: Bu ülkenin çatısı Cumhuriyet’tir

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RAHATSIZ EDEN AÇIKLAMALAR

“Son günlerde Türkiye siyasetinde hem de bilhassa yabancı ülkelerin Türkiye’deki büyükelçisinin ağzından dahi olur olmaz, ileri geri ağızdan çıkanın kulağın duymadığı ve duyanları, her birimizi fevkalade rahatsız eden açıklamalar duyuyoruz. Doğrusunu, eğrisini bilmeden, o sistemi de doğru analiz etmeyen, efendim, ‘Türkiye’nin Osmanlı’nın millet sistemiyle yönetilmesinin uygun olacağı’ gibi ifadeleri ya da İsrail’e ‘ulus devletlerin tehdit olduğu’ gibi ipe sapa gelmez değerlendirmeleri duyuyoruz. Sayın Erdoğan’dan ‘Müjde vereceğim’ dediği bir konuşmasında müjde değil ama adeta ağzına sakız eder gibi 11 kez üst üste ‘Türk, Kürt, Arap’ dediğini duyuyoruz.

TAM DA LOZAN’IN 102. YILINDA...

Onun üzerinden de iktidara müzahir kalemlerin ve konuşmacıların televizyonlarda ya da gazete köşelerinde Türkiye’nin gerçekliğiyle, bölgenin gerçekliğiyle, üniter yapıyla bağdaşmayacak bazı hayaller, bazı tahayyüller üzerinden ifadeler kullandığını görüyoruz. Tam da Lozan’ın 102’nci yılında şunu söylemek gerekiyor. Lozan’a imzayı atan parti olarak, Türkiye’yi mezhebe dayalı, dine dayalı, onların konfederatif şekilde bir arada olduğu filan gibi tamamen ve tamamen Türkiye’yi istikrarsızlığa ve bugünkü siyasi iklimi de enfekte etmek üzerine kurgulanmış bu sorumsuz sözlerin tamamını reddediyoruz. Bu ülke 100 yıl önce kararını verdi ve bu ülke Cumhuriyet sistemiyle yönetilecek. Bu ülkenin çatısı eşit vatandaşlığa dayalı Cumhuriyet’tir. Sandıkla gelenin sandıkla gitmesidir ve sandıkta eşit rekabettir. Bu konuda ortaya çıkarılmaya çalışılan tartışmaların da hiç iyi niyetli olmadığını bir kez daha değerlendirmek isterim.”

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KURTULMUŞ’TAN ÖZEL’E KOMİSYON ZİYARETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Ziyaret CHP Lideri’nin Meclis’teki makamında gerçekleşti. Özel, Kurtulmuş’u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Özel, Kurtulmuş’u uğurladı. Görüşmede, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ile ilgili TBMM’de kurulması planlanan komisyona ilişkin çalışmaların ele alındığı belirtildi.

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CHP Lideri Özel, Numan Kurtulmuş ile görüşmesine ilişkin, “Biz kendi pozisyonumuzu tarif ettik. Meselenin nereye ereceğini sayın başkanın çalışmaları sonunda duyacağız. Duyduktan sonra kendi kararımızı vereceğiz” dedi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Meclis’teki makamında ziyaret etti. Özel, Kalın’ı kapıda karşıladı. Baş başa yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından İbrahim Kalın, CHP heyetine Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sunum yaptı.

ÖZEL, LOZAN YILDÖNÜMÜNDE ANITKABİR’DE

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Antlaşmasının 102’nci yıldönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Özel, “Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, ulusal bağımsızlığımızın diplomatik alanda tescili olan Lozan Barış Antlaşması’nın 102’nci yıldönümünü, bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine olan sarsılmaz bağlılığımızla, saygıyla ve minnetle anıyoruz” diyerek özetle şunları yazdı: “Sevr ile dayatılmak istenen, parçalanmış bir Türkiye yerine; İsmet İnönü önderliğindeki heyetin diplomatik zaferiyle milletimizin egemenliği tüm dünyaya ilan edilmiş, bağımsızlığımız uluslararası hukuk önünde tescillenmiştir. Millet iradesine dayanan Cumhuriyetimizin temellerini atan; ulusal hafızamızda bir direnişin, yeniden doğuşun sembolü ve ülkemizin tapu senedi olan Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümünü her yıl, aynı bilinç ve kararlılıkla anacağız. ”

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