Özel: Bu işin yeri Meclis

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün maden faciasının yıldönümü için gittiği Manisa Soma’dan katıldığı NOW TV yayınında özetle şunları söyledi: “CHP tarihsel bir tutarlılığa sahip bir parti olarak, ‘Terör bitecekse biz varız’ diyor. Bu kadar net. ‘Eğer annelerin gözünün yaşı duracaksa, şehit kanı akmayacaksa biz varız’ diyor. Toplumsal mutabakat arandığında herkesin rıza göstereceği, kaybedenin olmayacağı, herkesin çözüm konusunda bilgi sahibi ve mutabık olacağı bir yöntem öneriyor. Siz toplumun bir kısmını, partilerden bir ya da birkaçını dışlarsanız, kendinize ait ajandalarınız varsa, gizli pazarlıklar yürütüyorsanız, bu iş başarılı olmuyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE YOKUZ

Hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım. Bunun için yer Meclis’tir. Komisyon yapacak yasal düzenlemeleri. ‘Yasal’ diyorum soruyorlar; ‘Anayasa değişikliği olsa?’ ‘Biz anayasa değişikliğinde yokuz’ diye ilk günden söyledik. Çünkü anayasa değişikliği farklı pazarlıkları gündeme getiren, tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele. Bugün Türkiye’nin bu sorunu çözmek için ihtiyaç olan şey kanunları çıkarmak, mevcut kanunları düzgün uygulamak. Şeffaflık ve samimiyet.

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ŞEHİT AİLELERİNİN RIZASI

Toplumsal mutabakat aranacaksa, başta şehit aileleri, gaziler bu süreçten zarar görmüş herkesin olurunun, rızasının alınması lazım. Şehit aileleri ve gazilerin derneklerini ziyaret ettim. Bana dedikleri şu, ‘Benim yüreğime ateş düştü başkasının yanmasın. Ama samimiyet olsun. Siyasete alet olmasın. Bizim de görüşlerimiz alınsın, biz bilelim ne olduğunu.’ Ben de bunu her fırsatta söylüyorum. Bakın bu sıvasız evine, briket eve en acılı gününde Türk bayrağı asan, ‘Vatan sağ olsun’ diyen kişilerden bahsediyoruz. Birazcık Allah aşkına, bunun da bir hatırı olsun ya. Bugün bu iş toplumsal mutabakatla, herkesle birlikte çözülsün. Bundan hepimiz kârlı çıkarız. Bütün Türkiye kârlı çıkar.

SIRRI SÜREYYA’YA SORMUŞTUM

(Süreçle ilgili gizli anlaşma olup olmadığı iddiaları) Vallahi şimdi ben rahmetli Sırrı Süreyya Önder’e sorduğumda dedi ki ‘Gizli bir anlaşma, Anayasa pazarlığı bilmem ne. Bunları bize soracağınıza küfredin’ demişti. Bu kadar net. Şimdi rahmetlinin bu kadar net bir kefaletin olduğu yerde, ben bir şey demem bunun üstüne. Ama varsa biz orada olmayız. Yani şunu söyleyeyim. Yarın öbür gün tuttular, çıktılar. ‘Efendim işte biz getirdik, Anayasa’da da şu değişikliği yapacağız.’ Biz diyoruz ki, mevcut Anayasa’ya uymayanla anayasa yapılmaz.”

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CHP Lideri, TSK’dan ihraç edilen Teğmen Deniz Demirtaş’ın ailesini ziyaret etti.

LOZAN TAPU SENEDİMİZ

“(PKK’nın fesih açıklamasındaki Lozan ve 1924 Anayasası vurguları) Bu soruların hiçbirinin muhatabı ben değilim. Bunların Erdoğan’a ve Bahçeli’ye sorulması lazım. Biz tapu senedi kabul ediyoruz Lozan’ı. Şimdi o tapu senedi kendilerine emanet. Hükümet ellerindeyken, terör örgütüyle yaptıkları görüşmelerin sonunda metne bunun girmesine ses çıkarmayanlara sorun.

Bize düşman hukuku uyguluyorlar. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin karşısında terör eylemlerine girişmiş olan silahlı bir örgüte de gidip lideri ile pazarlık ediyorlar, görüşüyorlar. Liderine dün teşekkür ediyorlar. Atatürk’ün kurduğu parti, şeytan. Öcalan’ın kurduğu parti, dünden beri dost. Bize rağmen işleyebilecekleri hiçbir süreç yok. Gözlerinin içine bakarak söylüyorum ki biz buradayız. CHP’ye rağmen, bu ülkenin kurucu değerleriyle çelişkili, bu ülkeye kafa tutan bir iş yapmaya kalktıklarında CHP ve bu milletin gücünü bambaşka bir yerden tadarlar.”