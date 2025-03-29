Özel: Bu, iç mesele değil

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Özel görüşmenin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda özetle şu açıklamalarda bulundu: “Avrupa’daki sosyal demokrat liderlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Bugün Alman Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile bir telekonferans gerçekleştirdik. Ayrıca Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, İngiliz İşçi Partisi’nin eski Genel Başkanı Jeremy Corbyn ve birçok Avrupalı liderden dayanışma mesajları alıyoruz.

ANLATMAYALIM MI?

Demokrasi ve insan hakları ihlali, yalnızca o ülkenin iç meselesi değildir. Kırgızistan’da bir sosyal demokrat lider tutuklandığında da aynı tepkiyi verdik. Türkiye’de de aynı refleksi gösteriyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan bizden dünyaya bu girişimi anlatmamızı istemişti. 19 Mart’ta gerçekleştirilen darbe girişimi, 23 Mart’ta 15 milyon insanın sokağa çıkmasıyla bastırıldı. Ekrem İmamoğlu’nun hapse atılmaya çalışıldığını, milli iradeye darbe yapıldığını anlatmayacak mıyız? Boş iddianameler, MASAK raporları ve yolsuzluk iftiralarıyla kurulan kumpasları anlatmayacak mıyız?

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Uluslararası kamuoyu Türkiye’deki siyasi süreci yakından takip ediyor. İlk başta yolsuzluk iddiaları nedeniyle bir tereddüt olmuş olabilir. Ancak artık Avrupa’daki birçok lider, Türkiye’de hukuksuzluk yaşandığını açıkça dile getiriyor. Emmanuel Macron’un açıklaması da bunu gösterdi. AKP’nin algı operasyonu dünyada da tutmadı.”