Özel, Brüksel mitinginde konuştu: Susanları not ediyoruz

Haberin Devamı

CHP, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ temasıyla Avrupa’daki ilk mitingini dün Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Jean Rey Meydanı’nda yaptı. Belçika’nın yanı sıra Almanya, Fransa ve Hollanda gibi çevre ülkelerde yaşayan gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği mitingte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

MANSUR BAŞKAN YALNIZ DEĞİL

“Bu meydan bize ve Türkiye’ye çok şey söylüyor. Birilerinin küçümsediği gibi Avrupa’daki Türkler, ülkesini düşünmeyen insanlar değil, ülkenin yarınları için söyleyecek sözü olan kahramanlardır. Suçsuz yere 207 gündür hapiste bulunan cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a, 16 belediye başkanımıza, Türkiye’deki tüm siyasi tutsaklara, Selahattin Demirtaş’a, Figen Yüksekdağ’a, düşüncesinden dolayı içeride kim varsa ona sahip çıkmaya geldik. ‘Birinden kurtuldum sıra ötekine gelsin’ diye Mansur Başkanı hedefine almaya çalışanlara ‘aklınızı başınıza alın, Mansur Yavaş yalnız değildir’ demeye geldik.

Haberin Devamı

KENDİSİ AİHM’E ŞİKÂYET ETTİ

Darbeye uğrayan kendisi olunca dünyadan dayanışma bekliyor, darbeyi kendi yapınca bunu dünyaya anlatmayın diyor. Vallahi de anlatacağım, billahi de anlatacağım, bir adım geri durmayacağım. Erdoğan’la al-ver ilişkisinde oldukları için susanlar var. Buradaki bütün demokratların varlığını bildiğimiz gibi, birtakım çıkar hesaplarıyla Türkiye’nin karşısında sus pus olanları da kaydediyoruz. Kardeş partileri saygıyla selamlıyorum. Türkiye’deki darbeye susanları not ediyoruz. Türkiye’de öğrencilerin başörtüsü sorunu vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, geldiniz davayı açtınız. O günlerde bir hak mücadelesiydi. Ben de karşınızda olmadım. Ama o gün Türkiye hakkında dava açarken bu şikâyet değil. AK Parti’ye kapatma davası açılmış, 4 kişilik heyet yapmış, dünya başkentlerini geziyor. Bu şikâyet değil.”

TÜRKİYE’Yİ SAVUNUYORUZ

Türkiye’nin menfaatlerini savunmaktan geri durmayız. Türkiye’nin ana muhalefet partisiyiz. Yurtdışına çıktığımızda Türkiye’nin partisiyiz. AK Parti iktidarı artık Trump’a çalışmaya başladı. Ülkede bulamadığı meşruiyeti, Avrupa’da, dünyada bulamadığı meşruiyeti Beyaz Saray kapılarında, Oval Ofis’lerde arar oldu. Milletin desteğini kaybetti, Trump’a güveniyor.

Haberin Devamı

UMUDUMUZ GENÇLERDE

Bundan tam 64 yıl önceydi. Sirkeci Garı’ndan kalkan bir tren Almanya’ya geldi. O günden beri o trendekilere gurbetçiler dendi. Buralara geldiniz, ekmeğinizin peşine koştunuz. Önce karnınızı doyurdunuz. Sonra Almanya’ya, Avrupa’ya güç verdiniz. Şimdi oranın ayrılmaz bir parçası oldunuz. İkinci, üçüncü kuşakla birlikte artık gurbetçilerden değil, dedeleri gibi gururumuz olan gençlerden, pırıl pırıl bir nesilden bahsediyoruz. Siz birilerinin küçük gördüğü gibi, uzak durduğu gibi değil, Türkiye’nin, bu ülkenin Avrupa’daki pırlanta gibi temsilcilerisiniz. Hepimizin umudu sizdedir.

GURBETÇİYE ‘HASRET BİLETİ’

CHP Lideri Özgür Özel, Brüksel’deki mitingte gurbetçilere ‘hasret bileti’ adı altında ucuz uçak bileti vadetti. Özel, “Kışın en ucuz tarifeden bilet neyse bir kere işaretleyip yılın istediği günü kullanılacak ‘hasret bileti’nin sözünü veriyorum. Kışın en uygun, en düşük fiyatlı bilet kaç paraysa o bilet bir kere alınacak, yılın istediği günü kullanılacak” dedi.