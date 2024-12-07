Özel Boğaziçi nöbetinde

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 971’inci nöbetini tutan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, özetle şunları söyledi:

“Bu üniversiteye, 1 Ocak 2021 tarihinde Melih Bulu isminde bir kayyum atanmıştı. Üniversite geleneğinden gelmeyen, kültüründen gelmeyen, Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisansa dahi kabul edilme şartlarını sağlamayan birisi, üniversitenin başına kayyum olarak atanmıştı. O günden bugüne 971’inci kez burada nöbet tutuldu. Ben de CHP Genel Başkanı olarak 971’inci nöbete desteğe geldim.

TUTUKLANAN ÖĞRENCİ

6.5 ay boyunca eylemler devam etti. Bu eylemler sırasında çok sayıda öğrenci gözaltına alındı, tutuklandı. Onlar arasında Doğu Demirtaş vardı, Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettiğim. Öyle bir linç kampanyası başlattılar ki Doğu hakkında. Gittiğimde bir dâhi çocuk gördüm. Dört üzerinden 3.80 ortalama ile fizik bölümünde okuyan bir çocuk. Sonra serbest kaldı. Şimdi de Doğu, Berlin Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansını bitirmek üzere. Başardı kayyum. Doğu gibi bu ülkenin yatırım yaptığı bir öğrenciyi ellerimizle verdik.

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ÜÇ YILDIR DEVAM EDİYOR

İlk kayyum bir yıl kadar dayandı. Yerine gelen Naci İnci üç yıldır inat ve ısrarla devam ediyor. Hocalar da üç yıldır ısrarla ve inatla ona karşı mücadele ediyorlar. Bugüne kadar bu eylemlere katılan bütün akademisyenlere soruşturma açtılar, birçoğuna dava açtılar.

Her birisi dâhi düzeyinde iyi yetiştirilmiş 200’ün üzerinde öğrenci, sadece Almanya’ya kaptırıldı şu dört yıllık kavganın sonunda. Türkiye bu öğrencileri kaybediyor.

‘DUR’ DEMEK İSTİYORUM

Sen bu kurumu çökerteceksin de ne işine yarayacak? Yetişmiş bu kadar öğrenciyi kaptıracaksın da ne işe yarayacak? Bu hocalar oturup sıcakta daha iyi şeyler üretmek için çalışacaklarına, her gün gidip de orada yağmurda, ayazda, güneşte dikilecek de senin ne işine yarayacak? Buradan bir kez daha bu vicdansızlığa, bu izansızlığa ‘dur’ demek istiyorum. Yeter. Biz bu konuda CHP olarak ne kadar destek isteniyorsa o kadar vereceğiz. Bu meseleyi toplumsallaştıracağız. Yaptıklarını yanına bırakmayacağız. Boğaziçi’ni de Türkiye’yi de size dar edeceğiz. Hodri meydan.”