Özel: Bizim adımız Tatar Ramazan

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CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, dün sabah İzmir'in Bayındır ilçesindeki Çiçek ve Kadın Kooperatifi'nde üreticilerle kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe CHP milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, partililer ve üreticiler katıldı. Burada konuşan Özel, şunları söyledi:

BİZ BU OYUNU BOZARIZ

"Malum, partimize karşı büyük bir haksızlık yaptılar. Partimizin yapılan son 4 kongresini kazanmış olan ekibin kazandığı kongrelere bakmadan, 6 yıl önceki bir seçimin sonucuna göre partinin başındaki genel başkanını değiştirmeye çalışıyorlar. Biz Cumhuriyet fikrinin, dolayısıyla demokrasi fikrinin, sandığın insanlarıyız. Sandık varsa varız, sandık yoksa yokuz. Göreve geldiğim günden 4 ay sonra, seçimlerde partiyi 47 yıl sonra birinci yapmış olan genel başkanı ve onun yönetimi, kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız, partimizi alacağız ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa bir başka yol bulup partiyi tekrar iktidar yapacağız. Başka yol yok. Toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.”

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YENİ PARTİYİ İŞARET ETTİ

Özgür Özel, Ödemiş’te partililerle buluşmasında traktör üzerinden yaptığı konuşmada özetle şöyle dedi: “Size söz olsun buraya iktidar partinin başkanı olarak geleceğim. Bu traktörü unutmayın. O gün de buradan konuşacağım. Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisidir, gençlerin yeni partisidir, emeklilerin yeni partisidir, emekçilerin yeni partisidir.

YENİ BİR SİYASETİ MÜJDELİYORUZ

Umudunu yarından kesmiş gençlerin ve onun ailesinin yeni partisi ya da yeni siyaset olarak eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geride bırakan, zenginin kazandığı yoksulun kaybettiği düzeni geride bırakan, hakkı alan hep birlikte büyüyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz. Biz, kimseyi ayırmak, bölmek, arkada bırakmak niyetinde değiliz. Arkada bıraktığımız kişisel hırslardır, inatlardır, ihtiraslardır. ‘Ben olayım’ derken Türkiye’ye kaybettirme inadıdır.”

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BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL

Özel, Ödemiş’in ardından Kiraz ilçesinde vatandaşlarla buluşurken “CHP tarihinde görülmemiş bir yürüyüş başlattık” dedi. Özel, “Yoldayız ama bu yol şöyle bir yol; yol cümleden uludur. Yol, yolcudan bile uludur. Yeter ki yol doğru olsun. Bu yol, doğruların yoludur, iktidar yoludur. Bayram değil seyran değil; seçim yok, imkân yok ama Kiraz’da pazartesi günü sizinle yürüyoruz ya biz Türkiye’de yeni bir yol açıyoruz. Bu yolda bizimle birlikte yürüyenlere, bu yola düşenlere selam olsun. Bu yolun sonu iktidardır, herkesin yüzünün gülmesidir” dedi.