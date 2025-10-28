Özel: Bizi yıkamazlar

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın ‘siyasi casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından gece saat 02.30 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gitti. Özel, burada yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Sabah saat 11.00’de bizler buraya geldik. Saat 09.00’u biraz geçe Ekrem Başkan, Necati Bey, Merdan Bey arkadaşlarımız buraya getirilmişlerdi. O vakitten bu vakte Çağlayan zulmüne onlar katlandılar, aileler katlandılar. Elbette yorgunuz, kızgınız, tepkiliyiz ama hiçbiri ümit etmesin ki ne moralsiziz ne bizi yıkabildiler ne de yıkabilecekler.



TAMAMEN ALTI BOŞ

Ekrem İmamoğlu’ndan ve arkadaşlarımızdan ne terör örgütüne destek, ilk başta söyledikleri gibi kent uzlaşı üzerinden terör örgütü ile ilişkiyi ne hırsızlığı ne yolsuzluğu ispat edemediler. Neredeyse 8 ay oldu. Ellerine, ayaklarına dolandı. En sonunda son çare, ‘Yeni baştan bir şey yapalım. Biz bu sefer bunlara casusluk suçlamasında bulunalım. Belki vatandaşı böyle ikna ederiz’ diye bir şey söylüyorlar. Sorulan sorular, verilen cevaplar okunduğunda ve daha sonra da tutuklama gerekçeleri okunduğunda aslında tamamen altı boş, ne dediğini kendisi de bilmeyen, birbiriyle çelişen, hukuku ve Anayasa’yı ayaklar altına alan bir durumla karşı karşıyayız. Daha karar yüzlerine okunuyor, daha avukatlara çıktısı verilmemiş kararın, Başsavcılık bilgi notu yolluyor. Bilgi notunda da şöyle başlıyor: ‘Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’ni yasadışı yollarla ele geçirmek ve cumhurbaşkanlığı için fon sağlamak için kurduğu terör örgütünün diğer suçlarının yanında...’

Haberin Devamı

ÖNCE İDDİANAMEYİ YAZ

O suçların suç olabilmesi için, adının çıkar amaçlı suç örgütü olabilmesi için sen önce iddianameyi yazacaksın, delilleri koyacaksın. Bunun üzerine yargılama başlayacak. Yargılamanın sonunda burada bir karar verilecek. Olumsuz bir karar olsa istinafı olacak, Yargıtay’ı olacak, karar kesinleşecek. Ancak ondan sonra buna ‘suç örgütü’ denilebilir. Ama kendi hayali, birisinin kendisine verdiği talimatla bir cumhurbaşkanı adayının önünü kesmek için ortaya attığı dünya kadar iftirayı, gerçekmiş gibi gecenin 02.30’unda bir basın bilgilendirmesini alelacele konu eden... Elde ettiği kamu gücü yoluyla anayasal düzeni askıya alıyor.”

Haberin Devamı

ZATEN BUNLARIN ÇALINMIŞI VAR

Özgür Özel, İstanbulluların bilgilerinin satıldığı iddiasına ilişkin şöyle konuştu: “Bundan önce MİT’in ve 8 bakanlığın ve bağlı kurumların bütün verilerini çaldırdılar. ‘Dark web’ denen sitede; kendileri de söylüyorlar. Neymiş efendim? ‘Bir kısım İstanbullunun bu bilgisi alınmış da yabancı örgütlerin, yabancı ülkelerin desteği için yabancı ülkelere satılmış.’ Satmaya kalksan, ‘Kardeşim bunların zaten önceden çalınmışı var, internette satılmışı var’ derler sana. Adalet ve Kalkınma Partisi övüne övüne bitirmiyordu. Seçmen analizi yapıyormuş. Bunun benzerini bizim yaptığımızı ve bunun suç olduğunu iddia ediyor.”