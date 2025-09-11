Özel: Bizi şiddete çekemezler

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Kadıköy’de düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde konuştu. “Son yılların en kalabalık mitinginde, bize iletilen rakamlara göre 125 bin eylemci var bugün burada” diyen Özel, özetle şunları söyledi: “Hiç şüphe yok ki burayı sadece Cumhuriyet Halk Partililer doldurmadı. Bu meydanı dolduranlar, hedefte olanın bugün Cumhuriyet Halk Partisi değil demokrasi olduğunun, özgürlükler olduğunun farkında.

MİLLETİ EZENİ AFFETMEYECEĞİZ

Ekrem Başkan’ın diplomasını iptal eden, mazbatasını iptal eden Türkiye’ye en büyük kötülüğü yaptı. Büyük kötülüğü Türkiye’ye yapanlar, kendi iktidarlarını sürdürmek için hepimizi, hepinizi yoksullaştırdılar. Ama bunun hesabını onlardan fitil fitil soracağız. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Özgür Çelik’e yapılanı affederiz. Özgür Özel’e yapılanı affederiz. Emin olun Ekrem Başkan, kendine yapılanı affeder ama emekliyi ezeni, milleti ezeni, gençleri bezdireni affetmeyeceğiz. Buradan Tayyip Erdoğan’a açıkça ve büyük bir netlikle sesleniyorum. Eğer kendinize güveniyorsanız, cesaretiniz varsa ve yaptığınızın doğru olduğunu, milletin size hak verdiğini iddia ediyorsanız, ‘Halep oradaysa, arşın burada’. Getir sandığı, kaçma. Millet versin kararı. Türkiye’de, çok partili siyaset tehdit altında.

Haberin Devamı

ASLA ŞİDDETE BULAŞMIYORUZ

İl binası Bahçelievler’e taşındı, mevcut bina genel merkeze kayıtlı. İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı dilekçeyi sisteme girip, adres değişikliğini yapmamaya direniyorlar. Dokunulmazlığı olan milletvekillerine gaz sıkanları, darp edenleri, baba evinde, Atatürk’ün evinde direnenleri, ‘sokağı karıştırmak’ gibi bir şeyle suçluyorlar. O insanları biz çağırdık. Baba evinin kapısını çevirip, onları sokakta bırakan sizlersiniz. Sokak karışsın diye umutlanan sizlersiniz. Bu kitlenin ne korkacak hali var ne de oyuna gelecek hali var. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. İcap ettiğinde ‘sokağa’ deyince gelenleri, milyonlar olanları görüyoruz. Sokaklara güveniyor ama asla şiddete bulaşmıyoruz. Bizi şiddete çekemezler ancak asla da eve gönderemezler. Direneceğiz.

Haberin Devamı

TÜRKİYE İTTİFAKI’YIZ

Ben iki emekli öğretmenin, devlet parasız yatılı bursuyla büyümüş bir çocuğuyum. O Özgür’ü korkutabilirsin, belki sindirebilirsin, pes ettirebilirsin de Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Özgür’e baş eğdiremezsin. Biz bu yüzden Türkiye İttifakı’yız. Türkiye İttifakı rengini ay yıldızlı al bayraklarımızdan alıyor. Biz özgür, adil, zengin bir Türkiye’ye hep birlikte yürüyeceğiz.”

İSTANBUL’DAKİ VEKİLİM ÇELİK’TİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Tuzla’daki ‘Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik de Özel’e eşlik etti. Özgür Özel, açılışta yaptığı konuşmanın ardından kreşi gezdi ve özetle şunları söyledi: “Bugün 16 yeni kreş açıyoruz. İstanbul’da kreş sayısı 127 oluyor. Bugünden itibaren açtığımız 16 yeni kreşle, biz 12 bin 649 çocuğun elinden tutup, bu eşsiz ve eşit imkâna kavuşturuyoruz. 16 bin 649 yoksul aileye daha dokunuyoruz, 16 bin 649 kadını daha hayatın içine katıyoruz.

Haberin Devamı

HİZMET DE HAPİS DE ÖZGÜR ÇELİK’LE

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak buradayım, sizlerin huzurundayım. Benim İstanbul’daki vekilim, İstanbulluların, İstanbul’daki CHP’lilerin seçtiği seçilmiş İl Başkanı Özgür Çelik’tir. O yüzden hizmet de açsak, hapis de yatsak Özgür Çelik’le yatarız. Seçilmişlere saygı duyarız, seçenden ötürü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanettir sandık. Bugün İstanbul ilde sandığı kaptırırsan, yarın İstanbul Büyükşehir’de, Türkiye genelinde, Meclis’te, başkanlıkta sandığı kaptırırsın.”