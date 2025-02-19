Özel: Bir sonraki cumhurbaşkanını ekarte girişimi

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BENZER SÜREÇLER

“Baskılar, hukuksuzluklar, her birimizi bir şekilde tehdit eden, kişilere, kurumlara hatta partilere yönelik siyaset alanıyla ilgili birtakım tasarımları içeren bir sürecin içindeyiz. Benzer süreçlerde nasıl davrandığımızı hatırlatmak gerekirse; 15 Temmuz’da kapalı olan Meclis’te darbe duyulduğunda bu Meclis’in açılması çağrısını yapmış, Ankara’daki milletvekillerini Meclis’e toplamış ve ‘Bugün darbe var. CHP, yeniden özgür seçimler, adil bir seçim yapılıp milletimiz kendisine yeni bir görev verene kadar ana muhalefet partisidir. Seçilmiş parlamentonun ve demokrasinin arkasındadır’ denilmişti. Cumhuriyet’in ve demokrasinin kıymetini en iyi bilenler bizleriz.

YASAĞINI CHP KALDIRDI

Yine benzer süreçlerde, örneğin Sayın Erdoğan okuduğu bir şiirden dolayı siyasi yasak aldı. Sayın Baykal, Anayasa’yı değiştirip o Siirt’teki milletvekilimizi de istifa ettirtip, yapılan ara seçimle Erdoğan’ı Meclis’e taşıyıp başbakan yapacak kadar, o sürece olanak sağlayacak kadar bir demokratik olgunluk ve erdem göstermiştir. Erdoğan’ın siyasi yasağını kaldırmış partidir CHP. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na karşı açılan beş ayrı davada, ışık hızıyla 25 yıl hapsi, beş ayrı davadan beş sefer siyasi yasak isteniyor.

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BİR MECZUBUN İFADESİ

Bir meczubun ifadesi, hakaretine karşı açılan bir davayı alıp, Ankara’ya yollayıp, 1.5 yıldır tutup, her seferinde de Erdoğan’a buradan haber uçurup, kürsülerden bizi bu konuya çekmeye çalışıp... Bugün burada 81 il başkanımız var. 46’sı karşımızda, 35’i yanımızdaydı o gün. Biz bu kongrenin o gün kazanan ve kaybeden tarafları, bugün ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin 81 ildeki temsilcileri olarak, o kurultayın namusuna, onuruna, partimizin onuruna, namusuna kefiliz ve sahip çıkıyoruz’ demeye geldiler. Ama birileri, kongrede hiçbirimizin yanına sokmadığı septik tiplerden, birtakım meczuplardan, birtakım şahitler ve deliller üretmeye çalışıp, ki hepsinin ne kadar boş ve yalan olduğunu okuyan herkes görüyor.

TESLİM OLMAYIZ

‘Karşılarında duramam’ deyip bir darbeye kalkışıyor. Bu darbe bugün yapılırsa bu iktidara, karşısında ben dururum. Ben 15 Temmuz’da nasıl durduysam bu darbeye, bugün milletin seçtiğine sahip çıkarım. Bugün sistematik bir şekilde yönettiğiniz, dahil olduğunuz bir darbe ittifakını görmüyor değiliz. O darbe ittifakı, bugünkü Cumhurbaşkanı’na değil bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız.

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İÇERİDEN İŞBİRLİKÇİLERİ

‘Önseçim yapmayalım’ diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Varsa onların içeriden işbirlikçileri, Erdoğan’ın çukuru sizin de yerinizdir. Biz biriz ve beraberiz. Bu partiyi, muhalefeti böldürtmeyiz. Hiçbir darbeden medet ummadık. Hiçbir darbeye de teslim olmayacağız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.”

HÜDA PAR ELEŞTİRİSİ

ÖZGÜR Özel, “Kürt sorununu HÜDA PAR’ın yarattığı zeminde tartışmaya kalkarsak bu parti ken-dini inkâr etmiş olur” diyerek şöyle devam etti: “O HÜDA PAR ki domuz bağcıların partisidir. O HÜDA PAR ki kadına karşı şiddetin simgelendiği, vücut bulduğu partidir. O HÜDA PAR ki ‘Bekâr kadınları sahiplendirmek lazım’ diyebilen bir partidir. O HÜDA PAR, bayrağa karşıdır, devlete kar-şıdır, Atatürk’e karşıdır, demokrasiden yararlanıp demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. O HÜDA PAR’a sesim yok ama Erdoğan’a söyleyecek bir sözüm var: Kimler kimlerle beraber Tayyip Bey.”