Özel: Bir şey duyulacaksa benim ağzımdan duyulacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı’ya yaptığı “örgütünü tasfiye etmesi” çağrısı için, “Ben dün (salı) grup konuşmamda, Sayın Bahçeli’yle ilgili de DEM Parti’nin Sayın Eş Genel Başkanı’nın açıklamalarıyla ilgili de süreçle ilgili de partimizin hattını net olarak ortaya koydum. Söyleyeceğim şudur. Bu konuda bir şey duyulacaksa benim ağzımdan duyulacak. Yeni bir şey duyulacaksa da önümüzdeki hafta Diyarbakır’la başlayıp Van’la bitireceğimiz, altı günde altı ile gideceğimiz seyahatte duyulacak” dedi.

BÜTÇEDEN ALSINLAR

Özel, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, tartışmalar üzerine Meclis’teki görüşmeleri ertelenen kredi kartlarından savunma sanayisine destek amaçlı katkı payı kesintisi için de “Eksiğiniz ne kadar? Dediklerine göre 70 milyar diyorlar. 70 milyarı koyun bütçeye alın parayı. Bu ülkenin bu kadar büyük tehlikeler de varken anlattığınıza göre, Savunma Sanayi Fonu’nun 180 milyar değil 250 milyara ihtiyacı varsa elinizi tutan mı var? Bütçede ne istiyorlarsa koysunlar, bütçeden alsınlar parayı.”

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BİZE NASIL SALDIRACAK

Özel Kırıkkale ziyareti sırasında yaptığı konuşmada da “Dediler ki ‘İsrail Türkiye’ye saldıracak.’ Dedik ki İsrail kim, Türkiye’ye saldırmak kim? Bu kahraman ve güçlü ordu, gerektiğinde ölmek için gözünü kırpmayan 83 milyon, Conk Bayırı’nda ve Anafartalar’da kefensiz yatanların torunları varken, İsrail ve Netanyahu nasıl bize saldıracak? Ama bunu söyleyen ülkenin Cumhurbaşkanı, söylediği yer Meclis’in kürsüsü” ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ’A ZİYARET

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haftaya çıkacağı Doğu ve Güneydoğu Anadolu turu öncesinde, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret edecek. Özel, pazartesi günü gerçekleştireceği ziyaretin ardından salı günü 6 gün sürecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu turuna çıkacak. Özel, Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Hakkari ve Şırnak illerini ziyaret edecek.

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Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile stantlarda yer alan ürünleri inceledi.