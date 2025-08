Özel bir kez daha yineledi: Seçimi kim alırsa o aday olacak

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sabah Sözcü TV’de ‘Özlem Gürses ile Para Politika’ programında katıldı. Özel, gündeme ilişkin sorulara özetle şöyle yanıt verdi: “(İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı) Bir cumhurbaşkanlığı aday ofisi var. Aday içeride. Ama adayın içeride olması oranın siyaset, proje üretmesine engel olmamalı. Aday zaten içeriden çalışıyor. Notlarını çıkarıyor. Avukatları aracılığıyla yolluyor. Aday kampanyasına hazırlanıyor. Bunu koordine etmek için şöyle bir model ortaya koyduk. Partiden bir kişi. Ben Genel Sekreterimizi görevlendirdim. Gruptan bir kişi, milletvekillerinden. Bülent Tezcan’ı görevlendirdim. Ekrem Bey de Serkan Özcan’ı görevlendirdi. Arkadaşlarımızın oradaki görevi koordinasyon, ekiplerin uyumlu çalışması.

MANSUR BEY GÖREVİNİ YAPIYOR

İsim konuşmak doğru değil. Ben değilim, kendi adıma söyleyeyim. Mansur Bey şu an kendi görevini yapıyor, gayet iyi. Ben seçim akşamı, iktidarı değiştirmiş olan partinin Genel Başkanı olarak teşekkür konuşması yapmaya talibim. Bunun dışında bir hesabım yok. 15.5 milyon kişiyle belirledik biz adayımızı. Böyle gümbür gümbür seçimi kim alacaksa onu aday yaparız. Birinin eşi olma üzerinden siyaset tarifi her iki tarafa da haksızlık. Dilek İmamoğlu da son derece başarılı, iyi birisi. Bir birey olarak her şeye layık. Ama benim için öyle bir şey yok. Kim bu seçimi alıyorsa onu yapıyoruz. Nokta. Atatürk’ün partisini 100 yıl sonra yine iktidara taşımışım. Bundan daha büyük bir görev, başarı, unvan olmaz. Değilsek, partiyi kongreye götürüyorum zaten o gün. O kadar net. Kaybedersem bir gün durmam.”

KOMİSYONA TÜRKİYE’Yİ KURTARMAK İÇİN GİRDİK

“Türkiye’yi kurtarmak için girdik komisyona. Bu komisyon fikrinin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Şimdi böyle bir komisyon kuruluyor ve Meclis’in ana muhalefet partisi, Türkiye’nin şu anda birinci partisi kendi önerdiği komisyona girmeyecek. Öyle bir şey olmaz. (Tanju Özcan’ın paylaşımı) Kendi sınırlarını aştı Tanju. Partinin yönetimi ile ilgili önerilerini bana söyleyebilir. Bu komisyonun biz Türkiye’nin önünde bir demokratikleşme dönemini başlatmasını öngörüyoruz, talep ediyoruz. Bu yapılırsa biz o komisyona en ciddi katkıyı sunarız. Yapılmazsa o komisyonda olmayız. Bu komisyon hâşâ bir anayasa komisyonu değil.

ERDOĞAN BİZİ İSTEMİYOR

Erdoğan, CHP’nin bu komisyonda olmamasını istiyor. Aylardır patinaj yapıyor. ‘Ey Özgür Özel, gel komisyona da geçmiş günahlarının kefareti olsun’ diyor. Yani tahrik ediyor girmeyelim diye. Kendi günahlarına bakmaz. Bu süreç Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatleri açısından reddedilmemesi gereken bir süreç.”

KANDIRA ZİYARETİ

Kocaeli’ndeki Kandıra Cezaevi’nde Figen Yüksekdağ’ı ve İBB tutuklularını ziyaret eden CHP Lideri Özgür Özel çıkışta şunları söyledi: “Arkadaşlarımızı ziyaret ettim. En büyük haksızlık, en büyük iftira ve en büyük hak ihlallerine uğrayanlarımızdan bir tanesi olan Fatih Keleş’i de ziyaret ettim. Bu iftira mekanizması Ekrem İmamoğlu’na en yakın birimiz üzerinden kurulsun diye evladıyla tehdit edilen, dünya siyaset tarihinde değil, yargı tarihinde görülmüş en ayıplı şey... Yani işkence olsa memlekette onu da yapacaklar Fatih Keleş’e. Fatih Keleş’i kaldığı yerden buraya yolladılar. İkide bir alıyorlar, İstanbul’a götürüyorlar. Gittiği yerde avukatı yok.”