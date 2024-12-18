Özel: Bir an önce güvenli dönüş

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Ankara’da dün sabah partisinin önce Göç Politikaları Danışma Kurulu’nu, öğle saatlerinde Parti Meclisi’ni (PM), akşam üzeri de MYK’yı toplayan Özel, PM’nin açılışında özetle şunları söyledi:

“Bir siyasi illüzyonla ‘Efendim Suriye’de Erdoğan başardı’... Erdoğan başarmadı. ‘Erdoğan kazandı.’ Hayır, Erdoğan kazanmadı. Suriye’de İsrail, ABD kazandı ve Suriye’de Türkiye’nin aslında ulusal çıkarlarına ne kadar hizmet edeceği belli olmayan bir ara dönem başladı.

DÖRT ÖNCELİĞİMİZ VAR

Dört önceliğimiz var. Birincisi, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması. İkincisi, tüm Suriyelileri temsil edecek, insan haklarına saygılı bir rejimin oluşması, komşumuzun istikrar bulması. Orada bulunan askerlerimizin güvenliği, Türkiye’deki yurttaşlarımızın huzuru ve refahının sağlanması önemli. Dördüncü ve en önemli önceliğimiz, Türkiye’deki Suriyelilerin bir an önce güvenle evlerine dönmesi. Bu dört öncelikli konuda çok hassas, çok soğukkanlı ve çok kararlı olmak gerekiyor.

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O STATÜ SONLANDIRILMALI

Türkiye’de 4 milyonun üzerinde Suriyeli var. Bunların 2 milyon 953 bininin elinde maalesef geçici sığınmacı belgesi var. Sınırdan ‘git’ dediğinde belgeyi alman lazım, vermek istemiyorlar. ‘Belgen iptal olacak’ deyince gitmekten vazgeçiyorlar. O yüzden Türkiye’deki 2 milyon 953 bin geçici sığınmacının statüsünün Suriye’deki şartlar da gözetilerek, belli bir takvim dahilinde artık sonlandırılması gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Bunların Türkiye’ye gelmesindeki sebep, bütün dünyadaki uluslararası hukuktaki gibi ülkelerindeki bir karışıklık, soykırım tehdidi, sıcak savaş ve bu savaştan kaçma motivasyonu ve toplu hareket etmeleridir. Şimdi o rejim yok. Esad yok, gerekçe ortadan kalktı.

BU YÜKÜ SİLKELEYİN

Suriyelilere harcanan 200 milyar dolar, emeklilere asgari ücret vermek için lazım olan paranın 100, 30 bin liralık asgari ücrette kişi başına 6 bin liralık devlet teşviği için lazım paranın 35 katı. Dönmüş şimdi bize ‘Efendim belediyeleri silkeleyin’ diyor. Yahu artık bu sığınmacı sorununu belediyelerin de milletin de sırtından silkeleyin, ondan sonra gelin nereyi silkeleyecekseniz silkeleyin. SGK’ya borcu varmış. En büyük borçlu dev şirketler kimmiş? Hangi ihaleleri almış, kimlere aitmiş? Hepsini birden görelim.”

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VON DER LEYEN’E ELEŞTİRİ

- Özgür Özel dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen AB Komisyonu Başkanı’na da şöyle seslendi: “Şimdi bu görüşmeyi yapan Von der Leyen’e ve şahsına, kurumuna duyduğumuz saygı bir yana, AB’nin bu yeni pratiğini reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Burası bütün eksiklerine rağmen bir demokrasi. Bu ülkenin kuralları, kurumları var. Sayın Von der Leyen’e diyorum ki, ‘Bu ülke Erdoğan’ın bütün yıpratmasına, yok saymasına, işlevsizleştirmesine rağmen bir parlamentosu olan, yerel seçimleri muhalefetin kazandığı, yapılacak ilk seçimlerde de kuvvetler ayrılığına dayalı, hukuk devletini geri getirecek olan bir iktidar namzeti CHP’nin bulunduğu bir ülkedir. Bu ülkede tek adamla el sıkışıp işinizi göremezsiniz.”

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TRUMP’IN AÇIKLAMASI

(Trump) “‘Türkiye isyancıları destekleyerek ilerledi’ demiş ve Erdoğan’ın ‘akıllı’ olduğunu söylemiş. Bu ton Trump‘ın Erdoğan’a yazdığı tehdit mektubundaki ton. Ton aynı ton. Yukarıdan bakıyor. Sırtını sıvazlıyor şimdi. Sadece bir övgü değil, aba altından sopa göstermek var. Trump’ın o mektubu beni ne kadar utandırdıysa, bu açıklaması da o kadar utandırdı.”

SINIRA FABRİKA VE HASTANE

CHP Lideri Suriyelilerin dönüşü için teşvik önerilerini şöyle sıraladı:

“Mısır’a, Kuzey Afrika’ya değil eğer taşınacaksa fabrikaların Suriye’ye taşınmasını, Türkiye’nin yanı başında Suriyeli çalıştıracaklarsa Suriyeli çalıştıracakları şekilde bir planlamanın harekete geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

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Türkiye’de doğmuş ya da Türkiye’de bulunanların, Türkiye’ye yurtdışından dünya kadar yabancı öğrenci gelirken Türkiye’de eğitim almak istediklerinde, burada öncelik sahibi olabileceklerini değerlendiriyoruz.

Yine belli bir tarihe kadar gitmeleri şartıyla zaman zaman kısıtlı süreli vizelerle Türkiye’de tatil yapabilmelerini öneriyoruz. Geçici sağlık vizeleri ile Türkiye’de tedavi olabilmelerini, belki bu amaca matuf Hatay’da ve sınır illerinde özel hastanelerin ya da mevcut hastanelerin güçlendirileceğini ya da bu hizmete özel kamu hastanelerinin oluşturulabileceğini öneriyoruz.”