Özel: Bir adım geriye atmayız

Haberin Devamı

CHP Genel Merkezi’nde 9 Eylül’e kadar devam edecek Program Çalıştayı’nın açılışını yapan CHP Lideri Özgür Özel özetle şunları söyledi: “Bir yıldır yoğun olarak sürdürdüğümüz program çalışmaları Türkiye’yi gelecek on yıllara hazırlayacak şüphesiz. Atatürk devrimleri ve altı okumuz üzerine inşa edilmiş kapsamlı bir vizyon metnimizi yine bilimin ışığında hep birlikte tamamlayıp uygulayacağız. Ama bu partimizin programı. Önümüzde bir hükümet programı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizin ortaya koyacağı bir iktidar programı olacak. İktidarın 19 Mart darbesiyle başlattığı antidemokratik saldırılar sadece siyaseti hedef almıyor şüphesiz. En ağır yarayı bilimsel özgürlük, kurumsal özellikler ve bu ikisinin de olmazsa olmaz buluştuğu yer üniversiteler aldı.

Haberin Devamı

GERİ ADIM ATMAYIZ

(CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkemeden kayyum kararı) Birinci Cumhurbaşkanı’nın boynuna idam fermanını asarak Samsun’a geçtiğini, Havza’ya gittiğini, Amasya’da genelge yayınladığını, Erzurum’da kongre yaptığını, Sivas‘ta kongre yaptığını, daha sonra gelip Ankara’da Meclis açtığını unutmamak lazım. Boynunda idam fermanına rağmen kurtuluşu örgütlemiş, kuruluşu başarmış, bu ülkeye bu Cumhuriyeti kazandırmışların partisinde ne moral bozukluğu olur ne saldırılardan yılma olur ne bir adım geriye atma olur. Ne bir adım geri atacağız ne bir kelime eksik söyleyeceğiz ne bir santim eğileceğiz.

BİZ BAŞARDIK BUNU

Bu milleti konuşmaya, yüksek sesle tartışmaya biz alıştırdık, biz başardık bunu. Eğer bir adım geriye atarsak bizi 100 yıl geriye götürecekler. Ve bir santim eğilirsek biz, onlar bu millete diz çöktürecekler. Bu millete diz çökmeyen bir millet olduğu için Cumhuriyet’i kazandırmış olan ve asla diz çökmemiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanı olarak hepinize emeğiniz, cesaretiniz, katkılarınız için ve geçmişte yazdığımız tarihi şimdi hep birlikte geleceğimizi yazmak üzere bize katıldığınız için şükranlarımı sunuyorum.”

KILIÇDAROĞLU ATANIRSA TANIMAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada, duruşması 15 Eylül’de görülecek kurultay davasından “kayyum” atanma olasılığını değerlendirdi. CHP Lideri, “Kılıçdaroğlu veya bir başkasının mahkeme kararıyla partinin başına geçmesi” ihtimali için “Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Buradaki omurgayı korur, devam ederiz. Sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar. Kalamazlar orada. Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez” dedi. Özel, görevden uzaklaştırılmaları durumunda yeni bir parti kuracakları iddialarına ise, “Söz konusu değil. CHP herhangi bir parti değil; bölemeyiz, bölünmez. CHP’nin bölünmesi Türkiye’nin bölünmesidir, bölünmeyiz. Sonuna kadar mücadele ederiz” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

PARTİ MAHKEMELİK KEDİ VETERİNERLİK

ÖZGÜR Özel “Tabloya bakıldığında durum kötü, durum karanlık” diyerek örnek verdi: “Hatta şöyle bir durum var: Geçen gün İstanbul İl Başkanlığı’na girerken durum artık iyice karikatürize oldu. Girdiğim binanın binası mahkemelik, elimizden almaya çalışıyorlar. Girdiğimiz binayı kimin yöneteceğine karar verilen iki yıl önceki İstanbul il kongresi mahkemelik. İstanbul İl Başkanımız verdiği demokratik mücadeleden dolayı 22 yıl hapisle yargılanıyor, mahkemelik. Bizim burada olduğu gibi, orada da bir parti kedimiz vardı. Adı Şanslı. Binaya girerken ‘Şanslı nerede dedim’, o da olmuş veterinerlik. Bu şartlar altında halen daha umudumuzun şu kadar gerilemediğini, direncimizin şu kadar azalmadığını ve mücadele azmimizin ilk günkünden geride olmadığını hepinizin bilmesini isterim.”

Haberin Devamı

PROGRAM ÇALIŞTAYI’NDA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında genel merkezde düzenlenen CHP Program Çalıştayı’nın açılışına katıldı.