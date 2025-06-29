Özel, Berlin’de Almanca seslendi: Avrupa’nın parçasıyız

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) kongresindeki konuşmasında CHP olarak Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda çabaladıklarını söyledi. Özel, özetle şöyle konuştu: “Ülkemizi Almanya’nın yakın dostu, ortağı ve müttefiki ve Avrupa ailesinin bir parçası olarak görüyoruz. Partimizin yükselişi ülkemizdeki iktidarı büyük bir paniğe sevk etti. İktidar, geçtiğimiz ekim ayından itibaren hem partimize hem de toplumsal muhalefete yönelik baskı ve saldırılarını çok yönlü olarak artırdı. Siyasi tarihimizde, demokrasiye dönük en ağır saldırılardan biri yaşanmaktadır.

Amacımız Türkiye’nin demokratik, insan haklarının ve hukukun üstünlüğüne dayanan, istikrarlı, kalkınmış ve gelirin adil dağıtıldığı bir ülke olmasıdır. Türk halkı ve başta genç kitleler, değişim ve demokrasi talebini daha yüksek sesle duyurmaktadırlar. Partimiz bu talebi canlı, enerjik bir muhalefet politikası ve umutla dile getirirken, mevcut hükümet toplumsal değişim karşısında gücünü göstermeye çalışıyor. Yenilenen liderliği ve genç enerjisiyle partimiz Türkiye’nin geleceği için mücadele ediyor.”

Haberin Devamı

ANAYASA VURGUSU

Avrupa’nın güvenlik endişelerini paylaştıklarını ifade eden Özel, “Avrupa’nın güvenliği için Türkiye’nin bir demokrasi ve anayasal devlet olarak güçlendirilmesi hayati önem taşıyor. Çünkü demokratik bir Türkiye, Avrupa’daki demokratik güçleri de güçlendirir” ifadelerini kullandı.

Özel, Almanca yaptığı konuşmanın sonunda Alman şair Bertolt Brecht’in “Kurtuluş yok tek başına... Ya hep beraber ya hiçbirimiz” mısralarını Almanca ve Türkçe tekrarladı.

KALICI BARIŞ İSTİYORUZ

- Özel, bölgedeki savaş ve çatışmalara da değinerek şunları kaydetti: “Değerli yoldaşlar, büyük bir belirsizlik döneminde yaşıyoruz. Demokrasi dünya çapında tehdit altında, jeopolitik gerginlikler artıyor ve bölgesel çatışmalar tırmanıyor. Gazze’de bir ateş topu, katliamlar devam ediyor. 8 Ekim 2023’ten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 55 binden fazla insan öldürüldü. Ukrayna’da, halihazırda 10 bin cana mal olan kanlı çatışmalar devam ediyor. Güneyde Suriye’deki durum istikrarlı kaldı ve ABD müdahalesiyle körüklenen İsrail ile İran arasındaki tırmanış tüm bölgeyi tehdit ediyor. Tüm tarafları sakin olmaya çağırıyoruz. Kalıcı bir ateşkes talep ediyoruz, barış ve istikrar için umutluyuz. Uluslararası hukukun bu şekilde ihlal edilmesi tekrarlanmamalı.”