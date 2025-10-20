Özel: Beni seven arkamdan gelsin

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Manisa’da partisinin Atatürk Spor Salonu’nda yapılan 39’uncu Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Mevcut CHP İl Başkanı İlksen Özalper’in tek aday olduğu kongrede konuşan Özel, özetle şunları söyledi:

EKREM BAŞKAN'IN YERİNE BİR NEFER

“Gün gelip özgür kalıp ya da adaylığı önünde bir engel olmayıp, aday gösterdiğimizde Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak ve cumhurbaşkanı olacak. İşte hem o gün gelene kadar, o gün tut ki aday yapamadık, bir nefer, partiden bir nefer adaylaşacak. Ama mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak. Hep beraber bu süreci birlikte götüreceğiz. Şimdi Ekrem Başkan’ın

yerine bize cumhurbaşkanı adayı soruyorlar. Ben geçmişte de bunu hep öyle düşündüm, hep öyle söyledim. ‘Ekrem Başkan’ın yerine cumhurbaşkanı adayınız var mı?’ ‘Var ama vallahi ben değilim.’ Sensin, bu salonda oturan herkes benim cumhurbaşkanı adayım. Benim cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim. Nasıl geçen sefer kurultayda, İstanbul İl Başkanlığı 800 kişiyle dururken hemen yanında 2 bin 500 kişiyle aslan gibi karşımda beni genel başkan yapanlar benim gözümün içine bakıyorlarsa, bugün de bu salonda Ekrem Başkanı cumhurbaşkanı, partimizi iktidar yapacaklar gözümün içine bakıyorlar.”

BİR DEVİR AÇACAĞIZ

Bu arada aday Silivri’de ve ümidimiz iddianame çıksın, tutuksuz yargılanma başlasın. 12 metrekarelik bir hücrede alnı açık, başı dik, morali yüksek. Oradan Cumhuriyet Halk Partisi’nin parti programını, kendisinin hükümet programını ve Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi çalışıyor. Şimdi buradan, Fatih Sultan Mehmet’in atına binip ,‘Beni seven arkamdan

gelsin’ deyip İstanbul’u fethetmeye, bir devri kapatıp, bir devri açmaya gittiği bu topraklardan yine İstanbul’a, Türkiye’nin dört bir yanında il kongreleri yapılırken en çok uğraştıkları ve en çok mücadele ettikleri, en büyük mücadeleyi de hep beraber verdiğimiz İstanbul’a doğru yola çıkıyorum. Demokratlar, Cumhuriyetçiler, Atatürk’ü sevenler kazanacak, onu ve beni seven arkamdan gelsin.”

SİZE GÜZEL GÜNLER DEĞİL MÜCADELE VADEDİYORUM

CHP Lideri Özgür Özel, Manisa'nın ardından CHP’nin 39’uncu Olağan İstanbul İl Kongresi’ne katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: "Bugün son 2 yılda, 3’üncü İstanbul İl Kongresi’ndeyiz. Süreç tamamlanıp kurultayımızı yaptığımızda, 2 yılda 4’üncü kurultayımızı yapmış olacağız. Şüphesiz dosta güven, düşmana kaygı veren bir sürecin içindeyiz.

En sıkıntılı dönemde çok önemli bir görevi başarıyla yürüten, örgütten, ilçe başkanlığından gelen, il başkanlığı yaparken başına gelmedik kalmayan, her türlü saldırıya muhatap olan, binası, kongresi davalık olan, kendisi de üç davaya muhatap olan ve bir büyük mücadeleyi veren, benim de örgütün de kendisinden razı olduğu Özgür Çelik Başkanımı yürekten kutluyorum.

Birileri halen daha asliye hukuk mahkemelerinin kapısında, hâlâ daha dün bu kurultayı durdurmak umuduyla AK Parti yargısından koltuk, makam, mevki dileniyor.

DAHA DA KÖTÜ OLACAK

Bugün delege değişiyor. Kalanı var, gideni var. Ama o delegeyi AK Parti değiştiremiyor. O delegeyi ‘Yargı Kolları Başkanı Akın Gürlek’ değiştiremiyor. 430 bin CHP üyesi İstanbul’da 39 ilçede sandık başına giderek değiştiriyor. Bugün onun taçlandığı gündür. Bugün birilerinin yaptığı hesaplar bir yana Cumhuriyet Halk Partisi‘ne dışarıdan operasyon yapılamayacağını, AK Parti eliyle ameliyat masasına yatırılamayacağının ispatının günüdür.

Ben bugün Manisa’da memleketimden çıkarken dedim ki ‘İstanbul’a gidiyorum. Bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı, bir devrin kapanıp bir devrin başladığı kente gidiyorum.’ Hemşerilerime dedim ki ‘Evet, kolay olmayacak. Acı çekeceğiz. Hayatlarımızdan, ailelerimizden, sağlığımızdan, özgürlüğümüzden olacağız. Ekrem Başkan özgürlüğüyle ödüyor, 16 arkadaşımız özgürlüğüyle ödüyorlar. Kimimiz sağlığımızla ödüyoruz, kimimiz yeni doğmuş çocuklarımız, torunlarımızın yüzünü görmeden sokak sokak mücadele ediyoruz. Kimimiz anamızın, babamızın elini iki ayda bir öpüyoruz. Evladımıza hasret günler geçiriyoruz. Daha da kötü olacak. Size güzel günler değil, mücadele vaat ediyorum. Size acı çekmemeyi değil, acıya katlanmayı, teslim olmamayı, hep birlikte kötülerden daha cesur olmayı vadediyorum. Size sadece iktidar değil, onur, haysiyet ve cesaret vadediyorum. Sizin gözlerinizde o kararlılığı, o inancı, o cesareti görüyorum."