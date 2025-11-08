Özel: Ben ortaya söyledim

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün cuma namazı çıkışı gazetecilerin soruları üzerine özetle şunları söyledi: “Bunu kime, kimlere dediğimi herkes biliyor. Kendisiyle ilgili bu iddialardan dolayı mesele tartışılmasın diye konuyu buraya çekmek için ‘Bana dedi.’ Ben ortaya söyledim. Sen üstüne alınıyorsan o senin işin. Ben Akın Gürlek’e ne dediysem, açıkça söyledim. Bundan önce de tazminat davaları açtı. Kimini kazandı, kimini kaybetti. O gün de otobüsün üstünde dünya kadar eleştirimi yaptım. Sayın Erdoğan neler söyledi bize, partimizin kadınlarına, insanlara neler söyledi.

ÜLKEDE BİR ANAYASA VAR

Buradan bu güzel günün yüzü suyu hürmetine büyük bir saygıyla Sayın Erdoğan’a şunu söylüyorum: Yönettiğiniz ülkede bir Anayasa var. Anayasa’da 140’ıncı madde diyor ki ‘Hakimler ve savcılar görevleri dışında resmi ya da özel hiçbir görev üstlenemezler, gelir sağlayıcı faaliyette bulunamazlar.’ 10 ay boyunca İstanbul Cumhuriyet başsavcısı iken Eti Maden şirketinden Euro bazında ek gelir sağlamış, görev üstlenmiş. Şimdi HSK’nın normal şartlarda toplanıp, Akın Gürlek hakkında bir soruşturma açıp, bir muhakkik tayin etmesi lazım. Bunu yapacak cesaretiniz var mı? Ben muhakkik raporunda, HSK kararında göreceğim. ‘Akın Gürlek, HSK’ya göre suç işlemedi’ diyecek. Ben o zaman inanacağım.

GAZETECİLİK FAALİYETİ

(Gazetecilerin emniyete götürülmesi) Orada yapılan her şey gazetecilik faaliyeti. Gidiyorlar evlerinden alıyorlar. İfade alınacak, çağır gelsin. Çağırdın da gelmedi mi? Sırf itibarsızlaştırmak için. Cep telefonlarını alıyorlar ve ‘Gidin’ diyorlar. Sen bu cep telefonuna nasıl el koyuyorsun? Sonra özel hayata ilişkin imalar yapmaya başlamış. Böyle terbiyesizlik olur mu? Sorulan sorular gazetecilik faaliyetlerinin sorgulanmasıdır. Kimsenin haddi değildir. Bu memlekette gazetecilik yapmak suç değildir.”

ÖZEL: MOTOKURYELİK TEHLİKELİ İŞKOLU SAYILMALI

CHP Genel Merkezi’nde Emeğin Türkiye’si Motokuryeler Buluşması’nda motokuryelerle bir araya gelen Özel, resmi rakamlarda 200 bine ulaşan motokuryeliğin kayıt dışı çalışmalarla 350 bin kişilik devasa bir sektör haline geldiğine dikkat çekti: “Tehlikeli işkolu olması lazım, emin olun madencilerden az değil bu. Buna ilişkin mevzuat lazım.

Hem güvencesizliğe, sigortasızlığa, kadrosuzluğa, hem de ekonomik şartlardan dolayı daha kalitesiz ekipmanlar yüzünden hayatın tehlikeye atılmasına karşı net bir duruş göstermek gerekiyor. Yaşam hakkı güvence altına alınmalı. Kuryeye hız dayatan, performans kriterleri getiren, ölümle yarıştıran ne talimat varsa, bunlar denetlenmeli, önüne geçilmeli. Çocuktan motokurye olmaz. Bu alana çok sıkı bir denetim yapılmalı. Son olarak da; adil ücret bir haktır, asgari ücretin altında işçi çalıştırmak suçtur ve hırsızlıktır.

SERMAYENİN DÜŞMANI DEĞİLİZ

Bütün şirketlere söylüyorum. Sermayenin düşmanı değiliz. CHP’nin kalkınmacı bir ekonomik programı var. Bir dönem bana dediler ki ‘Özgür Özel, maden şirketlerine düşman mı?’ Hiç düşman değilim. Ama maden şirketi ‘Hadi hadi’ düzeniyle, emek sömürüsüyle, işte bir takım kriterler koyarak felaket yaratıyorsa ben onun düşmanıyım.”

Özgür Özel CHP Genel Merkezi’nde, kazalarda ölen motokuryelerin aileleriyle de bir araya geldi.