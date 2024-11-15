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Özel: Ben kefilim

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Soruşturma
Özel: Ben kefilim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 07:00

CHP Lideri Özel, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine yönelik konser soruşturmalarına “Ben buradayım, muhatabınız benim kardeşim, gelin cevabınızı alın. Hepsinin dürüstlüğüne kendi namusumla kefilim” tepkisini gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“CHP’li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, bütün hesap bunun üzerine.  İstanbul’da 36 dosyada bildirimde bulunuldu, tık yok. Ankara için Melih Gökçek dönemine ilişkin dosyalar var, tık yok. Manisa’da 8 büyük yolsuzluk dosyası var, tık yok. Bir müfettiş yolladın mı? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyon hizmeti 198 milyon.   

Özel: Ben kefilim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Diyabet Vakfı 2. Başkanı Prof.Dr. Mehmet Temel Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede çocuklar CHP’nin kedisi Zafer’i de sevdi. (ANKARA)

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PAHALIYSA HEPSİ PAHALI

-(AK Partili belediyelerin etkinliklerinden örnekler vererek) Gelmiş şimdi, konser pahalıymış. Pahalı ise bu konserlerin hepsi pahalı. Ya bütün belediyelere yolla ya da CHP’li belediyelerde suç uydurmak için özel görevlendirme yapma. İttifaklarındaki krizle meşgul olmak yerine bize kriz ihraç etme çabasını izliyoruz. Ben buradayım, muhatabınız benim kardeşim, gelin cevabınızı alın. Bu milleti kandıramazsınız. Başkanlarımızın hiçbirini de size ezdirmeyiz. Hepsinin dürüstlüğüne kendi namusumla kefilim.”

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#CHP#Özgür Özel#Soruşturma

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