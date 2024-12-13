Özel: Belediyelerden memnuniyet yüzde 58

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi’nin temel atma törenine katıldı. Törende Özel’e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve partililer eşlik etti. Özel, hükümete belediyeler üzerinden eleştirilerde bulunarak özetle şunları söyledi: “Seçimin daha bir senesi dolmadı ama Tayyip Bey’de hareketlenme başladı. ‘Bu belediyelerin elini, kolunu bağlayalım. Hizmet edemez hale getirelim’ diye her yola başvurdu. Diyor ki ‘Belediyeleri biraz daha silkeleyin’. O da bir şey görüyor ben de görüyorum, belediyelerimizin ilk 8 aylık performanslarını ölçtürdük, Türkiye çapında CHP’li belediyelerin memnuniyet oranı yüzde 58 oranında. Gurur duyuyoruz.

VATANDAŞ SİZİ SİLKELEYİP ATACAK

Haberin Devamı

‘Bunlara nereden para gidiyorsa kaynaklarını kesin’, ‘Tamam efendim’. Sonra dönüyor bir bakıyor, İBB çalışmaya devam ediyor. Bakan’a dönüp diyor ki ‘Biraz daha silkeleyin’. Siz bunu yapmaya devam ederseniz zaten vatandaş sizden yaka silkiyordu, ilk seçimde sizi sırtından silkeleyip atacak Tayyip Bey. Vatandaşın gözünden düşen, yakın zamanda vatandaşın önüne konulacak ilk sandıkta iktidardan da düşecektir. Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde beni dinleyen emekli ablam en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2.5 çeyrek altın alıyor.

TALEBİMİZ 30, ALTINDA YOKUZ

Asgari ücretin 30 bin yapılmasını ve temmuz ayında yeniden enflasyon ayarlanmasını talep ediyoruz. Asgari ücret talebimiz 30, biz bunun altında yokuz. Emeklimize bir asgari ücret ve asgari ücretlimize 30, biz bunun altında yokuz. Biz bu ülkenin kaderini değiştireceğiz. Bu ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 100 yıl önce yaptığı gibi bir kez daha kurtaracağız.”

SGK’YA BORÇ YANITI

Sürekli belediyelerin SGK’ya borçlarından bahsediliyor” diyen Özel şöyle devam etti: “Bu borçların tamamı 100 lira, 10 lirası belediyelere ait. Bu 10 liranın başında kıyamet koparıp size, bize zulmetmeye kalkıyor. Kanun bunu söylüyor, ‘SGK’ya kimin borcu var, yukarıdan aşağıya bir açıkla’. 6 ayda bir açıklamaları lazım, yıllardır açıklamıyorlar. Bunların desteklediği 43 şirketleri var, 37’si hiç vergi vermemiş. Bugün sigortanın bütün belediyelerden 10 lira alacağı varsa toplam 100 lira alacağı var. O 100 liranın peşine düşeceğine buradaki 10 liranın peşine düşüyor. Bu 10 lira borcu da geçmişte kendi belediyeleri yaptı.

Haberin Devamı

ÖZEL: ESAD’A ‘TAVLA OYNAYALIM’ DEMEYECEKTİM

CHP Lideri Özgür Özel, dün katıldığı HaberTürk canlı yayınında şunları söyledi:

“* Erdoğan’ın namazının kazasını yapmak da MİT başkanına düşmez. Kalın’ın döndükten sonra siyasi partileri bilgilendireceğini düşünüyorum. Ben Suriye’ye gidip de Esad’a ‘gel tavla oynayalım’ demeyecektim. Erdoğan da demez.

* Şu andaki tutumları HTŞ’yi kendi haline bıraksan yapacağı işler değil. Bunu Amerika ile İsrail yaptı. Bu HTŞ’den demokratik yapı çıkmaz. Şu an için Colani (HTŞ Lideri) ile görüşmeyi düşünmem.

* Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gönlümden geçen bir aday var ama söylemem. Çünkü o CHP üyesi Özel’in adayı. Burada genel başkanı konuk aldınız, CHP üyesi Özgür Özel’i bulursanız sorarsınız.

Haberin Devamı

* Tayyip Erdoğan bugün AK Parti’nin değil MHP’nin adayı. AK Parti’nin adayı yok. MHP, ‘Abdullah Öcalan çıksa, burada bir konuşma yapsa, PKK silah bıraksa, bu sırada Anayasa değişip Erdoğan yeniden aday olsa bunda ne sakınca var’ diyor.

* Lütfü Savaş’la bir alakam kalmadı. O sözleri söyledikten sonra hak ettiği yere gitti. Selvi Hanım CHP’yi takip etmiyor diye alınmam, sadece Kemal Bey’i takip ediyor. Oğuz Kaan Bey’le ya da Engin Atalay’la düşman olamam, yıllarca birlikte çalıştık.”