Özel: Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz

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Önümüzdeki hafta sonu yapılacak tüzük kurultayı öncesi İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “Birileri bekliyor ki kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız, milletin meselelerini konuşmayı, siyasetin gerçek gündemini takip etmeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz, onların kötü yönetimine rağmen sorumluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle yağma. Biz biriz, beraberiz, hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. ‘CHP değişirse Türkiye değişir’, bu inançla yola çıktık. O değişimi kişilerin değişimi olarak tarif etmedik, etseydik haksızlık olurdu.

GERİLİM İSTENİYOR

Biz kurucu partiyiz diye devletin sahibi değiliz. Devleti 22 yıldır likayatsızca yönetenler, yıpratanlar, perişan edenler bir yanda dururken günü geldiğinde sanki her şeyin sorumlusu bizmişiz gibi kendilerini geri çekmelerine izin vermeyeceğiz. Biz kendinden emin, milletine sahip çıkan bir anlayışla altı oktaki her ilkeyi bu çağda olması gerektiği gibi, geçmişini sahiplenip bugününe doğru yorumlayıp hep birlikte ilerleyeceğiz. Tayyip Erdoğan ince ince hesaplar yapıyor, hemşerilerine çayın maliyetinin kilosu 19 iken 17’den veriyor. Fıstığa geçen sene 20 lira azına alım yapıyorlar, bunlar konuşulsun istemiyor. Sadece yeni bir gerilim olsun, bu gerilim üzerinden bir kutuplaşma olsun isteniyor.

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Siyasi partiler arasındaki en demokratik en katılımcı tüzüğü yapacağız. CHP demokratikleşecek Türkiye demokratikleşecek. CHP değişecek Türkiye değişecek.”

VEBAL ALTINDA KALMAYIN

Daha sonra Balıkesir ve Edremit’e giden Özel, konuşmasında fay hattındaki şehrin kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirtti. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: “İnsan hayatının siyaseti olmaz. Kentsel dönüşüm için gereğini yapın, önümüzü açın, gerekli katkıları sağlayın, vebal altında kalmayın. Samimiyetle çağrıda bulunuyor, tarih önünde sizi bir kez daha uyarıyorum.”

AHLAT ELEŞTİRİSİ

Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Ahlat'taki törenler üzerinden eleştirdi: "Erdoğan, 21 yıl sonra Ankara dışında ilk Kabine toplantısını yaptı Ahlat’ta. Toplantı yapmaya değil fotoğraf çektirmeye, mesaj vermeye değil verdiği mesajlarla yeni tartışmaları başlatmaya gitmiştir. Malazgirt Savaşı’nın yıldönümünde oranın ruhuna uygun konuşma yerine, eski polemikleri özleyen konuşma yaptı. Fotoğrafta bir yanına ittifak ortağını, öbür yanına da o ittifak ortağının yanıtlaması gereken çok sayıda soruyu ortaya atan HÜDAPAR Başkanı’nı aldı. Yanlarına kuvvet komutanlarını koydu, fotoğraf verdi ki yeni tartışmalar yaşansın. O fotoğrafın utancını, fotoğraftakilerin çelişir gibi görünüp de nasıl aynı kötü emeller üzerinde örtüştüklerini tarih önünde not ediyorum."

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WE HALİÇ SAHİPLERİNİ BULDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u depreme karşı güçlendirmek amacıyla yapımına 2016’da başlanan ve ilk etabı tamamlanan, 8 blok, 687 konut, 28 ticari birim olmak üzere toplam 715 bağımsız birimden oluşan Gaziosmanpaşa We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, 373 hak sahibinin kurayla dairelerinin belirlendiği törene katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanları olarak encümen toplantısı için bugün 6 Şubat depreminde en fazla zarar gören illerden olan Adıyaman’da olacaklarını belirtti. İmamoğlu, şunları söyledi: “Sadece şehrimizde değil, memleketimizin her sathında bütün belediyelerimizin işini güzel yapması için koşullarının iyileşmesini istiyoruz.”