Özel: Başkanlarımızla gurur duyuyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesi’nin 100’üncü Yıl Cumhuriyet Parkı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziye Evi açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Özel, özetle şöyle konuştu:

“(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP’nin Meclis açılışı boykotunu eleştirmesi) Benim belediye başkanlarımın sandalyesi boş. Benim de Ekrem Başkan’ın boş sandalyesi ağrıma gidiyor. Resul Emrah Şahan’ın boş sandalyesi, Ahmet Özer’in boş sandalyesi ağrıma gidiyor. Gelmiş, orada bizim sandalyeleri boş görmüş, ağrına gitmiş. Ne yapıyor? Dünkü açıklamaya bakın. ‘Rüşvet aldılar. Belediyeyi soydular.’ Kanıtla. ‘Rüşvet aldılar’ değil, ‘Rüşvet alma iddiası var.’ Yalancı tanık var. Gizli tanık var. İddianame yok.

DELİL YOK, YARGILAMA YOK

Olsa ne yazar? Yargılama yok. Olsa ne yazar? Hüküm yok. Olsa ne yazar? İstinaf yok. Olsa ne yazar? Kesinleşme yok. Senin bu adamlara ‘Belediyede rüşvet aldılar’ demen için suçun ispatlanıp kesinleşmesi lazım. Bir tane kanıtın olmadığı yerde bunu söyleyemezsin. Bu laflar namuslu ve şerefli insanlara, bütün dünyada masumiyet karinesi varken, daha bu insanlar belediye başkanı unvanı taşırken...

Tek bir delil, tek bir ispat olmadan 200 gündür hapiste yatırıyorsun bu insanları. Sonra da insanlara ‘Yargıya güvenin’ diyorsun.



TRT KURSUN MASAYI

Bir kez daha söylüyorum. Cesaretini topladığın gün ben hazırım. TRT kursun masayı, yapsın canlı yayını. Bütün televizyonlar ortak versin isterse. Sen arkadan al Akın Gürlek’i, bütün savcılarını. Ben geçeceğim o tarafa ve millet duysun bakalım. Neyle suçluyorsun, ne yapıyorsun? Bu kadar açık, bu kadar net iftiralara karşı dimdik ayaktayız kardeşim, dimdik ayaktayız.

YA HAPSE ATILACAKSIN

Tüm belediyelere eşit davranması gereken iktidar, Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlere üvey evlat muamelesi yapıyor, hatta elini kolunu bağlıyor. Milletin seçtiği belediye başkanlarının mazbatasını iptal ediyorlar, bir daha seçiliyor. ‘Ya AK Parti’ye katıl ya Silivri’ye atıl.’ Böyle bir yaklaşımla başladılar. Şimdi İstanbul’da birtakım yeni görevlendirmeler Anadolu Adliyesi’ne, çoktandır bunun söylentilerini çıkarmalar, orada bir takım korku yaymalar, endişenin gerçeğe dönüştüğü bir durumda ‘Efendim işte ya hapse atılacaksın, ya bizim partiye katılacaksın’ yaklaşımlarıyla boğuştuğumuz bir süreçteyiz.

BU MİLLET HİZMETE BAKIYOR

Bu millet hizmete bakıyor, hizmete. Buraya çıkıp Tanju Özcan anlatıyor da yalan atıyor olsa bu ahali daha laf ağzından çıkarken alkışlar mı? Görmüyor musun şehri, görmüyor musun hizmeti, görmüyor musun teveccühü? Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz. Her birisiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi onların elinde adım adım iktidara yürüyor. İyi yönetebileceğimizi oradan gösteriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla, büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla, büyük bir azimle, büyük bir cesaretle iktidara hazırdır. Bu iktidar, gelecek sandık günü değişecek. Türkiye’de bütün mağdurların, bütün mazlumların, bütün fakirlerin, bütün emeklilerin, bütün orta gelirlilerin yüzü gülecek.”

SEÇİME KADAR PLANLANDI

CHP’nin Bolu’daki ‘TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’ dün öğleden sonra sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı, milletvekilleri ve parti yöneticileri tarafından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar değerlendirerek yol haritası belirlendi. Toplantının bitmesinin ardından açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, toplantıların çok verimli geçtiğini belirterek özetle şunları söyledi: “Milletvekili arkadaşlarımız konuştu, genel başkanımız konuştu. Bugüne dair, geleceğe dair düşüncelerimizi paylaştık. Aslında seçim kampanyamız 59 mitingde gördüğünüz üzere başlamıştı ve devam edecek. Özellikle bütçe görüşmelerinin önemine bir kez daha dikkat çektik. Seçime kadar olacak çalışmaları planladık. Ekonomide, adalette, dış politikada bundan sonra nasıl bir yönetim, nasıl bir parti bu ülkeyi yönetecek... 86 milyon olarak sizler bileceksiniz.”