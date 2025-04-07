Özel: Başkanlarımız neyle suçlanıyorsa sorumlu benim

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Özel, olağanüstü kurultayda ve ardından salon önündeki mitingde özetle şunları söyledi:

İMAMOĞLU’NUN AVUKATIYIM

“Bugün cumhurbaşkanı adayımızı ve arkadaşlarımızı içeride tutan dosyaların tamamının içi bomboştur. Darbe aceleye gelmiş, hazırlıksız yakalanmış, attığı iftiralara delil uyduramadan hızla önseçime yetişmek için yaptığı işlerle adeta rezil rüsva olmuştur. Ekrem Başkanımızı yolsuzlukla, teröre yardımla itham ediyorlar. Ellerinde hiçbir şey yok. Genel Başkan olarak ben ve bu salonda tek vücut olarak partimizin tüm Türkiye’deki iradesini temsil eden bizler, Ekrem Başkanımızın da belediye başkanlarımızın da namusuna kefiliz arkadaşlar. Baykal’a ‘Onlar bu davanın avukatı. Ben de savcısıyım’ diyorlardı. Zekeriya Öz’ün yerine geçiyorlardı ya, şimdi Erdoğan’a diyorum ki ‘Ben İmamoğlu’nun avukatıyım’.

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TRUMP’IN HABERİ VARDI

Buradan bütün Türkiye’ye duyururum ki İmamoğlu‘nun tutuklanacağından (ABD Başkanı) Trump’ın haberi vardı, Amerika’ya soruldu, açıklamaları var. Evet darbenin planlayıcıları, uygulayıcıları burada. Ama hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanusun ötesinde.

BİZ ‘TÜRKİYE İTTİFAKI’ DEDİK

Bir yandan da Ekrem Başkan’ı İBB’ye kayyum atayabilmek için terörle ilişkilendirmeye çalışıyorlar ve söyledikleri yapılan iş, ‘kent uzlaşısı’dır. Açıkça söyleyelim; ben kent uzlaşısı sözünden korkmam. Ancak bu DEM Parti’nin bir tanımlamasıdır. Biz bu seçimlerde Türkiye İttifakı’nda AK Partili, İYİ Partili, MHP’li isimleri, kanaat önderlerini listelerimizde bulundurduğumuz gibi geçmişte DEM Parti’de siyaset yapmış ya da yapmamış, dürüst, çalışkan, temsil niteliği olan Kürtleri seve seve listelerimize koyduk.

TALİMATI BEN VERDİM

Bunun sağlanması için suçladıkları belediye başkanlarına, altında imzamla ilçe başkanlarına gitmiş yazım var. Ben, bizim Türkiye İttifakı dediğimiz bu süreçte belediye başkanlarımız neyle suçlanıyorsa partinin genel başkanı olarak, kendi talimatım olarak ilettiğimi ve sorumlunun ben olduğumu açıkça ifade ediyorum. Partimiz her kesimden olduğu gibi Kürtlerin de partisidir. Ama iktidar, Kürtlerin belediye meclislerinde temsil edilmesini suç saymaktadır. ”

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YAVAŞ: EKREM BAŞKANI BIRAKIN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitingde “Ekrem Başkan’ı serbest bırakın. Seçilmiş başkanlarımızı, Mahir Polat’ı serbest bırakın. Ümit Özdağ diyor ki beni yargılayın. Ya yargılayın ya bırakın” dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI: ‘EN SON KASIM’

CHP Lideri Özel hükümete erken seçim çağrısını da yineledi: “Cesaretin varsa, geleceksin. Eğer istiyorsan haziranın ilk haftasında, en kısa takvimle. ‘Yok yetişemem’, o zaman görev sürenin yarısında, en son kasım ayında, çıkacaksın ve adayımızla yarışacaksın. Sana meydan okuyoruz. Adayımızı yanımızda, sandığımızı önümüzde istiyoruz. Millete niye güvenmiyorsun? ‘Biz hırsızsak, biz teröristsek, rüşvetçiysek, şaibeliysek’ millet bize niye oy versin? Milleti inandıracağını düşünüyorsan, bizi yenebileceğini düşünüyorsan biz milletten korkmuyoruz.

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HELALLEŞİN ARKADAŞLAR

Bu salonda geçmişte birbirini kıranlar, kırılanlar vardır. Üzülenler, üzenler vardır. Her kavganın bir haklısı, bir haksızı vardır. Bu salondaki bütün haklılardan, bütün haksızlar adına partinin genel başkanı olarak ben özür diliyorum. Helalleşin arkadaşlar, kucaklaşın. Bu partiyi yarınlara taşıyacak olan sizin bu birlikteliğiniz.”

CHP’DE İKİNCİ ÖZEL DÖNEMİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü olağanüstü kurultayında 1171 delegenin oylarıyla yeniden genel başkan seçildi. Özel’in tek aday olarak katıldığı seçimde 1323 kayıtlı delegeden 1276’sı oy kullandı. Kullanılan oylardan da 105’i geçersiz sayıldı. Boş oyların, muhalif kanattan bazı isimlerin sandığa boş oy atmalarından kaynaklandığı belirtildi. Genel başkanlık seçimi yaklaşık iki saatte tamamlandı.

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Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu yendiği son kurultayda 812 delegenin oylarıyla genel başkan seçilmişti. Bu kurultayla ilgili “şaibe” iddiasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle “kayyum” tehlikesine karşı yapılan olağanüstü kurultaydaki seçimle CHP’de ikinci Özel dönemi de başlamış oldu. (ANKARA)

7 MİLYON İMZA

ÖZGÜR Özel, “Şu anda yürüttüğümüz dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasında an itibarıyla 7 milyon imzadayız” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Olağanüstü Kurultay’da yeniden genel başkan seçilmesinin ardından kurultayın yapıldığı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin yanında düzenlenen mitinge katıldı.

‘GÖRÜŞME KAYDI’ İDDİASI

- ÖZEL soruşturmayı eleştirirken özetle şöyle konuştu: “Şimdi öyle bir hale düştüler ki MASAK raporu bir poşet peçeteden ibaret. Tanık, gizli tanık beyanlarını destekleyecek kanıt dosyada ara ki bulasın, bir tane kanıt bulamadılar. Çare yalancı tanık bulmakta. Silivri’de kadın mahkumları SEGBİS ile çağırıp ‘1.5 yaşında, 3 yaşında kızın varmış. Bak son kez burdayım. Ekrandan giderim 10 yıl ne beni ne evladını görürsün’ ifadelerini kullananların o görüşmenin kaydını sildirmeye çalıştıklarını biliyorum. O görüşmelerin en yakın zamanda televizyon ekranlarında yer alması için gayret sarf ediyorum. Bunları Türkiye’ye de dünyaya da rezil edeceğim.

‘CUNTACILAR’

19 Mart darbesinin bir ayağı da CHP’ydi. Cuntacılar; bir yandan partimize kayyım atama planını beş kez deneyip yapamayanlar bir kez daha niyetlendiler. Bir de utanmadan ‘Şikâyet edenler CHP’li’ diyorlar. Erdoğan’a sesleniyorum; Bu partide öyle CHP’liler yok. Onlar CHP’li falan değil.”

KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

- CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultaya katıldı. Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Özel’in açılış konuşması sırasında kürsüdeyken salona gelip yerine oturdu.

Kılıçdaroğlu, Özel’in kurultay konuşmasını birçok kez alkışladı. Özel, konuşmasının ardından yerine oturmadan önce Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.





ADAYLIK GERGİNLİĞİ

- Genel Başkanlık için adaylık başvurusu yapmak isteyen Berhan Şimşek, aday olamayınca kısa süreli gerginlik yaşandı. Şimşek, kalabalıktan dolayı salona giremediklerini ve başvurularını divana veremediklerini söylerken Özgür Özel’le de tartıştı.

İMAMOĞLU’NUN KOLTUĞU BOŞ BIRAKILDI

- Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için kurultay salonunda koltuk ayrılarak boş bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu, cezavinden kurultaya gönderdiği mesajında, “Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyamızı başlatacağız” dedi.