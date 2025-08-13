Özel: Bahçeli’nin çağrısı kıymetli

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaretinin ardından özetle şunları söyledi: “Biz ne yargılanmaktan, ne soruşturulmaktan, ne müfettişten kaçıyoruz. Ama biz şundan yıldık. Bir savcı görevlendirildi. Hedefine koymuş Ekrem İmamoğlu’nu aday yapmamayı, diplomasını iptal etmekten tutun da bu bütün süreçleri fevkalade hukuksuz bir şekilde yürütüyor. 144 gün geçti, bir kör kuruşunu ispat edemediler. Gizli tanık yarattılar, çöktü. Şimdi iftiracılık mekanizmasının ne hale geldiği ortada. Herkesin yanına yolladıkları bir avukat, herkese gidip ‘Savcı benim arkadaşım, bak şu dediğimiz gibi ifade verdi, serbest kaldı’... Bu konuşmaların tamamı yaşananlarla uyumlu. ‘Filanca savcı ile WhatsApp görüşmesi var. Pazartesi günü size şunu getireceğim’ diyor, hakikaten o pazartesi onu götürmüş, dediği ifadeyi vermiş ve serbest kalmış.

SAVCIYA BASKI İDDİASI

İşin içine para, şantaj, insanları çocuklarıyla, eşleriyle tehdit karıştı. Biz bu sürece karşıyız. Sayın Bahçeli’nin, ‘Bir an önce bu yargının kendi içindeki çatışmalı süreçleri sona ermelidir’ dediği mesele dün akşam yaşananlarla nasıl doğrulandı? AK Parti’nin bir kanadı avukatın serbest bırakılmasına, öbür kanadı da suçlarının kabul edilmesine yönelik Akın Gürlek’e baskı yapıyorlarmış, kendileri itiraf ediyorlar. AK Parti’nin iç hesaplaşmasında. Bir grup, ‘Avukatın telefonu açılmadan bırakılmasın’ diyor, öbürü, ‘Aman o telefon açılmasın’ diyor.

İDDİANAME VERİLMELİ

Devlet Bey’in çağrısı kıymetlidir. Adli tatilin bitmesiyle iddianame verilmeli, yargılama safhasına geçilmelidir. Çünkü bu AK Toroslar çetesi Türkiye’deki hukuk sistemini perişan etti. Geçmişi en parlak isimlerden bir heyet oluştur, ne karar veriyorlarsa boynumuz kıldan ince. Devlet Bey’le zaman zaman tartışmalı süreçlerimiz oluyor. Zaman zaman çok farklı görüşlerde oluyoruz. Ama aklın yolu bir. Bu sürecin ne MHP’ye faydası var, ne AK Parti’ye, ne Türkiye’ye. Devlet Bey bir süredir o tutumdaydı zaten, görüyor o gelişmeleri. Zulme susmama kararını vermiş. Devlet Bey, ‘Yargılama olsun, bir de yargı içi kavgalar son bulsun’ diyor.”

KOMİSYONDA YOKUZ DESEK ALKIŞLANIRDIK

“Komisyona CHP girsin-girmesin diye tartışmalar veya girmesinin yarattığı birtakım endişeler var” diyen Özel şöyle devam etti: “Her endişe haklıdır. Kötü niyetli spekülasyonları demiyorum. CHP milletten gizli herhangi bir pazarlığın yapılmaması, kimseden bir şey saklanmaması için o komisyonda yer alıyor ve bu komisyon, bu çerçevede çalıştığı takdirde de o komisyonda bulunmaya devam edecek. Bu sürecin en kıymetli masasıdır. CHP, ‘Ben bu yerde yokum’ deyip en yüksek tondan itiraz etse en büyük alkışı alır şimdi. Ama eleştiri alıyoruz, eleştiriyi göğüslüyoruz.”