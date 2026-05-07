Özel: Bahçeli’nin açıklaması kıymetli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı’nda Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için düzenlenen anma töreninin ardından gazetecilerin sorularını özetle şöyle yanıtladı:

(MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin CHP’ye mutlak butlan tartışmaları konusundaki sözleri) Sayın Bahçeli’nin dün (önceki gün) yaptığı açıklama kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yargı yoluyla yapılan usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur. Bu düzenden medet umanlar, yarın aynı silahın kendilerine döndüğü gün ne hata yaptıklarını anlarlar. Yani Sayın Bahçeli’nin tutumu elbette doğru, kıymetli, saygıdeğer bir tutumdur. Aksine bir tutum takınanların içinde bulundukları durum akıl tutulmasıdır.

İSMET İNÖNÜ ÖRNEĞİ

(Kurultayla ilgili ceza davasındaki gelişmeler) Davada hiçbir şüphe kalmayana kadar kim dinlenmesi gerekiyorsa dinlenilsin. En ufak bir şüphe kalmayana kadar bu işleri sorsunlar, soruştursunlar. Çünkü bu iş leke kaldırmaz bir iş. CHP’nin kurultayı öyle lekelenebilecek bir kurultay değil. Aksine, CHP’de o kurultayda sonuç böyle olmasaydı 104 yıllık Cumhuriyet’te hiçbir siyasi partinin genel başkanı yarışarak değişmemiş olacaktı. İsmet Paşa nasıl 1950’de kaybettiğinde bunu kendisi için bir yenilgi ama demokrasi için bir kazanç saydıysa, siyasi partiler tarihimizde de bu bir kazananıyla kaybedeniyle onur kurultayıdır.

TÜM İDDİALAR DİNLENSİN

O kurultayı lekelemeye, iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez. Ama son meczup dinlenene kadar sabırla o mahkemenin tüm iddiaları dinlemesini istiyorum.”

CHP’YE KİMSE ŞANTAJ YAPAMAZ

(İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu’nun ‘mutlak butlan’ yorumu) Biz komisyona girerken de söyledik. ‘Bizim olduğumuz değil, olmadığımız komisyondan korksun herkes’ dedik. CHP’ye şantaj yapılamaz. Şantaj öyle tek taraflı bir eylem değildir. Bazı eylemler tek taraflıdır. Taşı alır, atarsınız. Ama şantajı yaparken o şantaja teslim olacak bir taraf lazım. Türkiye’nin savaş meydanlarında kurulmuş kurucu iradesine şantaj sökmez. Sökseydi bugün burada olmazdık, bu durumda olmazdık. O yüzden ‘CHP’ye efendim birileri şantaj mı yapıyor, bilmem ne mi?’ CHP, Türkiye’yi hep birlikte güçlü kılmak için bulunması gereken yerde bulunuyor, durması gereken yerde duruyor. Bunun için de bu alanı bir husumet, bir rekabet değil; bir sorumluluk alanı olarak tarif etmiştik zaten.

(Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yönelik statü çağrısı) Sayın Devlet Bey’in açıklamasına değerlendirmelerin dinleme sırası ya da bu sorunun yöneltilmesi sırası artık Sayın Erdoğan’dadır. Bu soruyu yanıtlayacak olanlar diğer liderlerdir. Biz pozisyonumuzu dün (önceki gün) son derece sarih bir şekilde tarif ettik.”

DENİZ’LERDEN ÖZÜR DİLEYECEĞİZ

“Meclis’te çoğunluğu olanların 1960 darbesinden sonraki idamlardan özür dilediği, Meclis’in iadeyi itibar yaptığı süreçte biz doğru yerde durduk. O idamlara karşı çıktık. ‘Bizden üç, onlardan üç’ diyerek Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına kalkan eller, TBMM’nin aldığı ve halen geçerli olan en utanç verici karardır. İktidarımızda en öncelikli işlerimizden bir tanesi bu idam kararlarını yok hükmüne getirecek, tarih önünde onlardan özür dileyecek ve Deniz Gezmiş’in, Hüseyin İnan’ın, Yusuf Aslan’ın hatıraları önünde saygıyla eğilecek bir kararı TBMM mutlaka alacaktır.”

Özgür Özel dün Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf İnan’ın mezarı başında yapılan anmaya katıldı.