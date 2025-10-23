Özel: Bahane arıyorlar

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında olduğu tutuklu CHP’li belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesi için yeni ifadelerin alınmasına ilişkin soruya yanıt veren Özgür Özel şunları kaydetti “Kazıyor, kazıyor, bir şey bulamıyor. Taşa geldi. Artık ateş çıkıyor. Ya çaresizce döndü, başka tarafları kazımaya başladı. İşin içinden çıkamıyorlar. Şimdi ona yönelik ‘200 kişiyi daha çağıralım.’ Hani iddianame yazım aşamasındaydı, bitiyordu. Ekimde verecektin. İddianameyi yazamamaya bahane ve yeni bir telaş. Yeni bir arayış. Bir şey bulamadı, bulamıyor, bulamayacak. Yazılamayan iddianameye kılıf ayırmak içindir.”

Haberin Devamı

SEÇİLEN DELEGE DEĞİŞTİRİLEMEZ

Halk TV’de de gündeme dair soruları yanıtlayan Özgür Özel özetle şunları kaydetti:

(Kurultay davasından ne bekliyorsunuz?) “Bu sonuç değil, süreç odaklı bir mesele. CHP tartışılsın diye. Ben olumsuz bir karar beklemiyorum.

(En kötüsünü konuşalım.) En kötüsü olursa ondan da belli bir süre sonra, olağan kurultayımız geliyor. Bugün Hatay il kongremizi yapılıyor ve il kongrelerin tamamı bitiyor. Bütün delegelerimiz belli olmuş oluyor. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu’nun ve ilçe seçim kurullarının istikrarlı kararları var, ‘Bu seçilen delege artık değiştirilemez. Başlayan bir seçim süreci durdurulamaz.’ Şimdi de kurultay süreci başladı ve durdurulamaz.”

SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Arnavutköy’de ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine de katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kanal İstanbul Projesi’ni eleştirerek, “Kanal İstanbul yapılırsa Sazlıdere Barajı yok olacak. Dünyada ilk kez bir hükümet kendi eliyle baraj yapmak yerine baraj yıkmış olacak. İçme suyu kaynaklarının üçte biri ortadan kalkacak. 136 bin dönüm tarım arazisi, 14 bin hektar orman yok olacak. Onun için biz diyoruz ki ‘Ya kanal, ya İstanbul’” dedi.

Konuşmasında Arnavutköy Belediyesi’ndeki bazı yolsuzluk iddialarında da bulunan Özel, savcıları harekete geçmeye çağırdı.

Haberin Devamı

LÜTFÜ SAVAŞ’A: ÖZGÜR ÖZEL’İ ÇOK AZ TANIMIŞ

ÖZGÜR Özel, önceki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın aralarında olduğu eski delegelerin kongrelerin iptali için dilekçe vermesinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Gerçekten ülkenin bu kadar derdi, sorunu varken bir zaman bu işlerle, o lüzumsuz isimlerle ülke gündemini o kadar meşgul ettiler ki o lüzumsuz ismin, lüzumsuz, beyhude, sonuç alamayacak, sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Daha öncekiler gibi bu da ilgili mahkemelerce reddedilecektir. Beyhude uğraşıyorlar. Hazımsızlığın bu kadarı. Ama gün gelir, bunların hepsinin hesap sorulur. Gün gelir, fitil fitil burunlarından gelir. Gün gelir, bizim de dava açacağımız günler, hesap soracağımız günler olur. Bu beyhude işlerle uğraşmaya devam etsinler. Özgür Özel’i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba ‘Niye mikropluk yapıyorsun?’ diye sorulmaz. Onun işi o, mikropluk yapacak.”