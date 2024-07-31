Özel: AYM’ye götüreceğiz

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Meclis’te sokak hayvanları yasa teklifi görüşmelerinin son bölümüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç da katılarak son oylamadan önce gruplarının başında durdu.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu’nda katıldığı final oylamasının ardından basına kapalı grup toplantısı yaptı. Süreci milletvekillerine ve gazetecilere değerlendiren Özel şunları söyledi: “CHP’li belediyeler bu kanunun üstü örtük, yani ‘Sen bu işi çözemezsin gel katliam yap’ çağrısına direnecekler ve bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız. Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya, sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız.

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Ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yaşama anlayışı sorumludur. Bizim belediyelerimiz kendi üzerine düşenlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacaktır. Bu yasada eğer CHP grubunun üstün gayretleri ve kararlılığı olmasaydı ötanazi geçip gitmişti. Buradaki muhalefet toplumsal duyarlılıkla birleşti. Bir sürü geri adım oldu. Yasanın bütünü yine çok tehlikeli ama ilk geldiği hal doğrudan katliam yasasıydı. Muhalefetin ve grubumuzun büyük gayretleriyle bu geri adımlar atıldı, bunu görmek lazım.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTENECEK

Öncelikle teklifin açıkça Anayasa’ya aykırı olduğu, yaşam hakkını savunmadığı çok ortada. Sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli ve özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk sağlığı açısından çok büyük bir risk alındı. Hepsini değerlendirip AYM’ye kanunu götüreceğiz. En kısa zamanda yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız. Başvurularımızda AYM önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını 4.5 yıldır uygulamıyor. Burada bundan vazgeçmelerini ümit ediyoruz.”

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DERVİŞOĞLU: TERK ETMEYECEĞİZ

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu da oylamanın ardından “Ne çocuklarımızın can güvenliğini ne hayvan sevgimizi ne de hayvanların canını iktidarın kapasitesizliğine, kalpsizliğine ve vicdansızlığına terk etmeyeceğiz” mesajını paylaştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları da sosyal medya hesabından “Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.