Özel: Atatürk’ün partisinden ne ajan çıkar ne bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimse çıkar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elmadağ Belediyesi'nin düzenlediği 'Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene; Özel'in yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Özel, "Adem Barış Başkan ve Mansur Başkan, Elmadağ’a ne yapmış?’ diye bakıyoruz. Biraz önce söylenen ve söylenmeyen o kadar güzel işler var ki. Örneğin; AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) bedellerinden feragatle köylerin doğalgaza kavuşturulması. Bunu ben bile bilmiyordum. Burada mesele bir yerde tıkanmış ama bizimkilerin yaptığı feragatle köylerimiz doğalgaza dahi kavuşmuşlar. Bebek kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, Renkli Köy Projesi, mahallelerin turizme açılması, emekliler lokalleri, her yıl 500’ün üzerinde üniversite öğrencisine burs, ramazanda bin kişilik iftar sofraları, ortaöğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı, Bayrak Anıtı, Tandır Evi, Sokak Lezzetleri alanı gibi. O tabii bir belediyeci olarak 145 bin metre asbestli içme suyunun yenilenmesini, 65 bin metrekarelik yeni yeşil alanları anlatıyor ama 800 öğrencinin ayağına bot, üstüne mont verilmesi, geçen kış o öğrencilerin ayağının ve vücudunun soğuktan korunması bile Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin nasıl insana dokunan bir belediyecilik olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'HEP BİRLİKTE İKTİDARA DOĞRU YÜRÜYORUZ'

Özel, program kapsamında 9 hizmetin açılış ile 3 hizmetin temelini attıklarını belirterek, "Malum son yerel seçimlerde partimizi 47 yıl sonra 1'inci parti yaptık. Şimdi belediyelerdeki hizmetlerle, milletimizle omuz omuza yürüttüğümüz siyasetle inşallah hep birlikte iktidara doğru yürüyoruz. Bu açılacak kreş, Türkiye’de açtığımız 781’inci kreş. Ben Yerel Yönetimler Başkanlığımıza bin kreş, 100 tane de öğrenci yurdu hedefi koymuştum. Bugün 781’inci kreşle dönem tamamlanmadan hedeflerimizin yüzde 78’ine ulaştığımızı, yarın Şişli’de açacağım Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu‘yla 77’nci öğrenci yurdumuzu açarak o hedefin de yüzde 77’sinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Kent lokantası sayımız 153’e çıktı ve Cumhur İttifakı'ndan devraldığımız belediyelerde sosyal yardımları 4 ila 5 kat oranında arttırdık" dedi.

'CHP'YE HER KARAYI ÇALDILAR, OLMADI, TUTMADI'

Özel konuşmasının devamında, "Geçen seçim bir ara ‘Bunlara oy vermeyin vatanı böldürecekler, oy vermeyin ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler’ gibi iftiralarla uğraştık. Son günlerde bu konularda onlar neler yapıyor hep birlikte görüyoruz. Ama şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi’ne her karayı çaldılar, olmadı, tutmadı. Şimdi yok casusluk, yok ajanlık gibi şeyler söylemeye çalışıyorlar. Buradan partinin Genel Başkanı olarak Elmadağ’ın her birinin yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi eksik olmayan güzel insanlarının gözüne bakarak ve Elmadağ’dan bütün Türkiye’ye seslenerek şunu söylemek isterim ki: 1 Mart tezkeresinde Amerikan postalı buraya gelirken buna karşı çıkan rahmetli Baykal’ın partisinden, Kıbrıs Fatih’i yedi cihan karşısındayken her şeyi göze alıp Yavru Vatan’ı kurtaran, milliyetçiliği Afyon’un haşhaş tarlalarına, Ege’nin mavi sularına yazan Karaoğlan’ın partisinden, Sevr’i yırtıp atan, yerine Lozan’ı yapan Türkiye’nin tapu senedini bütün dünyaya kabul ettiren Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa’nın partisinden ve birileri düşman işgal ordularına kırmızı halılar sererken o İstanbul’un önüne çekmiş yabancı donanmanın arasından Kartal İstimbotu’yla geçerken, yanındaki yaverine 'Geldikleri gibi gidecekler' deyip hepsini defeden gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinden ne ajan çıkar ne bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimse çıkar" dedi.