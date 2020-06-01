Özel araçlar çoğaldı: ‘İstanbul trafiğinde yoğunluk kaçınılmaz’

Koronavirüs salgını ile birlikte toplu taşıma kullanmak yerine otomobille yolculuk yapma eğilimi artıyor. Bunun yansıması olarak rakamlar, otomobil satışlarının arttığını, ikinci el piyasasında bile araç bulmanın zorlaştığını ortaya koyuyor. Bugün restoranlar, kafeler, kreşler ve çok sayıda işletme kontrollü olarak kapılarını açıyor. Peki zaten koronadan önce de büyük sıkışıklıklara sahne olan İstanbul trafiği yeni süreçte nasıl olacak?



SON İKİ HAFTADA YOĞUNLUK ARTTI



Soruyu yönelttiğimiz İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, pandemi sürecinde İstanbul trafiğinin yüzde 80 oranında azaldığını ancak son iki haftada yoğunluklar yaşandığını söyleyerek sözlerine başlıyor.

TRAFİĞE ÇIKAN ARAÇ SAYISI ARTIYOR



Demir anlatıyor: “Koronadan sonra tüm dünya ulaşımın nereye doğru evrileceğini tartışıyor. İnsanlar otomobil gibi bisiklet gibi bireysel ulaşıma dönüyor. İstanbul gibi ulaşımı büyük ölçüde karayoluna bağlı, bisikletin yaygın olmadığı şehirlerde durum pek de iç açıcı değil. Şehirde trafiğe çıkan araç sayısı her geçen gün artıyor. Pandemi sürecinde İstanbul trafiğinde yüzde 80 oranında bir azalma yaşandı. Pandemi dönemine göre hesapladığımızda son haftalarda toplu taşımayı kullanan kişi sayısı yüzde 10 artarken özel araçla trafiğe çıkan kişi sayısı yüzde 50 düzeyinde artış gösterdi. Kısmi açılmalarla yaşanan bu artış insanların eğilimiyle ilgili çok şey gösteriyor. Bugün yüzlere işletme kapılarını açacak. Trafikte büyük bir artış bekliyoruz. Geçen haftadan bunu işaretlerini gördük, bazı bölgelerde sıkışıklıklar yaşanmaya başlamıştı.”

KAZILARI DURDURDUK



Peki İstanbul trafiğini rahatlatmak için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Demir yanıtlıyor: “Pandemi döneminde yoğunlaştığımız kazıların neredeyse tamamını durdurduk. Bu süreçte devam edenler ve aciliyeti olanlar dışında yeni kazı yapılmayacak. Ulaşım yönetim merkezimizdeki sinyal çalışmalarıyla durumu gözlemleyip buna göre İstanbullulara yönlendirmeler yapacağız. Vatandaşlar Ulaşım Yönetim Merkezi’nin twitter hesabından nerelerde yoğunluk yaşandığını görebilecekler. Aynı şekilde yol üzerindeki bilgilendirme panolarımız da yoğunluk yaşanan yerleri gösterecek.

SEKTÖRLERİN BAŞLAMA SAATLERİ KAYDIRILMALI



Bizim trafikle ilgili önerimiz, zorunda olmayan kişiler gün içerisindeki yolculuklarını trafiğin hafif olduğu saatlerde yapsınlar. Bu mantıkla çalışma saatlerinin kaydırılabileceğini düşünüyoruz. Bazı sektörler 7’de bazıları 10’da mesaiye başlarsa trafik açısından bu durum büyük avantaj sağlar.

YOLCULARIMIZDAN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ



Toplu taşıma genelgesinin yenilendiğini belirten Demir, “Şoför arkadaşlarımıza hep psikolojik destek hem de yolcu ile iletişim noktasında eğitimler veriyoruz. Tabii tek tek sayamıyorlar ama göz kararı otobüsün yarısının dolduğunu düşündüklerinde daha fazla yolcu almıyorlar. Yolcularla gerilim yaşanmaması için yarısı dolu olan otobüsler duraklarda durmuyor, daha geride inecek yolcuları bırakıyor. Bu dönemde yolcularımızdan da anlayış bekliyoruz.”

İSTANBUL TRAFİĞİNİN ÇÖZÜMÜ: BİSİKLET



İstanbul trafiğinin çözümü için bisiklet kültürünün yayılmasının en önemli nokta olduğunu vurgulayan Demir, “Bağdat Caddesi’nde bisiklet yolu yaptık, şu anda nabız yoklama dönemindeyiz. Bisiklet kültürünün yaygınlaşması için çok fazla çalışma yapıyoruz. Daha önce kullanılmayan Yenikapı’daki Bisiklet Evi’nin kapılarını yeniden açtık. Burada bisiklet kültürünün yayılması için konferanslar, atölyeler düzenleniyor. Halkımız bisikletli ulaşıma eğilim gösterdiği noktada çalışmalarımız yoğun olarak sürecek.” ifadelerini kullandı.