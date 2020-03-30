İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak/otobüs seferleri ile ilgili yeni bir genelge göndermişti. Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındığı ve valiliklere gerekli talimat verildiği kaydedildiKoronavirüs salgınına karşı “valilik izni” ile şehirlerarası seyahat dönemi 28 Mart itibariyle resmen başladı. Otobüs ve uçak ile şehirlerarası seyahatler artık valiliklerin özel iznine tabi olacak. Peki, özel araçla seyahat yasak mı? Özel araç sahiplerinin seyahat izin belgesi alması gerekiyor mu?



Özel araçla seyahat ise yasaktan muaf tutuluyor. Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar, şehir giriş-çıkışlarındaki sağlık kontrol noktalarında denetlenecek. Kontrol noktalarında seyahat nedenleri ve güzergahları sorulacak vatandaşların vücut ateşleri ölçülecek, yüksek ateşli olanlar 14 gün karantinaya alınacak.

Seyahat izin belgesi kimlere verilecek?

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Kurulları oluşturulacak. Oluşturulan kurullar belirtilen şartları uyan vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesine başlayacak.

OTOBÜSLER SADECE GÜZERGAHTAKİ İL OTOGARLARINDA DURACAK

Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecek.

Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacak. İzinsiz yolculukların önlenmesi için valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacak. Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacak.