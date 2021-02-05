Özel araçla seyahat yasağı var mı? İşte e devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı ve muaf olan kişiler

Seyahat izin belgesi başvurusu, hafta sonu seyahat edecek olanların gündemine geldi. 8 Şubat'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında sokağa çıkma kısıtlamasında özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşların Seyahat İzin Kurullarından izin almaları gerekecek. Seyahat izin belgeleri ise "ebaşvuru" ekranı ya da ALO 199 üzerinden alınacak. Öte yandan, aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek.

KİMLER SEYAHAT EDEBİLİR?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır."

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.