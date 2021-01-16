Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan araç sahipleri için yeni açıklama

Özel araçla seyahat kısıtlaması 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlarken vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Özel izinli kişilerin sokağa çıkma yasağında şehirler arası seyahat edebileceğini bildiren İçişleri Bakanlığı, kısıtlama olmayan zamanlarda ise şehirler arası geçişlerin serbest olacağını bildirdi. Seyahat izin belgesi alanların toplu ulaşım araçları ya da özel araçlar ile şehirler arası geçişleri serbest olacak. Seyahat belgeleri ise e devlet ve SMS ile alınabilecek.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN İSTİSNA

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede şu ifadelere yer verildi;

Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi: "Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecektir.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır."

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde Seyahat İzin belgesi almaları gerekiyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.