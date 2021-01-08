Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı seyahat zorunluluğu bulunan kişileri açıkladı

Seyahat izin belgesi başvuru şartları, sokağa çıkma yasağıyla gündeme geldi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşların Seyahat İzin Kurullarından izin almaları gerekecek. Mazeretleri taşımayanlar ise şehirler arası seyahatlerini ancak toplu ulaşım araçlarını kullanarak yapacak.

SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi: "Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecektir.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen zorunlu haller şöyle:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi).

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar. Ceza infaz kurumlarından salıverilenler."

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.