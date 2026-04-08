Özel: Ara seçimin tam zamanı

ARA SEÇİMİN TAM ZAMANI

“‘Bu milletin önüne bir sandık getireceğiz’ dedik. ‘Efendim CHP 22 vekili istifa ettirecek. Sayıyı 30’a çıkaracak. Ama Erdoğan bu seçime izin vermez.’ Düşün istifa ediyorsun, istifayı kabul etmiyor. O kadar korkuyor seçimden. Net bir durum var ortada. Önce bir ara seçim yapılacak mı yapılmayacak mı görelim. O ara seçim için 30 milletvekiline, yani yüzde 5’in boşalmış olmasına ihtiyaç ilk 30 aydaydı. O tartışma dönemi bitti. Şimdi ara seçimin kaçınılmaz olarak yapılacağı dönemdeyiz. Son bir yıl olursa yapamayız. Şimdi ara seçimin zamanı ve bu ara seçimin yapılacağı yerler belli. Ara seçim 1960’tan beri yapıldı. İnönü, Demirel, Ecevit, Özal, Erbakan kaçmadı. Ha ara seçimin en geniş coğrafyada yapılmasını ister miyim? İsterim. Adımlar atar mıyım? Atarım.

ANAYASA YAPILIR DİYOR

Sorumluluk kimin? Bütün Meclis’in, başta Meclis Başkanı. DEM Parti dedi ki ‘Ara seçim talebi meşrudur. Anayasaldır, destekliyorum.’ Kararlılığımızı gösterelim. Teker teker nereden kimin istifa ettirileceği, ettirip ettirilmeyeceği her partinin kendi işi. MHP de belki gücünü Osmaniye’de sınamak ister, orada istifa ettirir. Tayyip Bey de en güçlü olduğu yerlerden ettirir. Ettirir ya da ettirmez. Ama ara seçim yapılacak. Tayyip Bey ne dedi? ‘Ara seçim yapmayacağım.’ Anayasa diyor ki ‘Yapılır’. Bu ara seçim erken seçimi getirecek. Hodri meydan.

GİDİP İZLESİNLER

(İBB davası) Milletvekillerine açık. Gitsinler, izlesinler. Gördüklerini, duyduklarını önce kendi vicdanlarına, sonra eşine-dostuna, partisine anlatsınlar. Ama yapamazlar, yapamıyorlar. Biz İzmir Askeri Casusluk davasını gidip takip ettiğimizde, gelip partimize şunu demiştik; ‘Büyük bir kumpas var.’ Dedim ki ‘Ordunun şerefli subaylarının kişisel namuslarına fuhuş, mesleki namuslarına casus lekesi sürülüyor.’ İki yıl sonra bu cümlelerim, milli orduya bu kumpası kuran hâkimler, savcılar, o yapının yargılandığı davada alıp kullanıldı. Bu kadar netti mesele. Milletin vekiliysen tarihin doğru yerinde duracaksın. Biz oraya suçlu olanı aklamaya gitmemiştik ki. Hakikati aramaya gitmiştik. Şimdi buradan hakikati aramaya cesareti olan AK Partili, MHP’li milletvekilleri aranıyor arkadaşlar.”

KARDEŞİM PEDRO NE YAPIYOR?

CHP Lideri Özel “Büyük bir tehlikeyle, yeni bir enflasyon dalgası ile karşı karşıyayız” diyerek şu önerilerde bulundu: “Eşel mobil devam etmelidir, çiftçilerin kredi borç faizleri silinmeli, anapara yapılandırılmalıdır. Asgari ücret ve emekli maaşı dahil tüm ücretlere ara zam yapılmalıdır. Sosyal yardımda hane gelirine göre kademeli değişen nakit destek sistemine derhal geçilmelidir. Yakın dostumuz, arkadaşımız (İspanya Başbakanı) Pedro Sanchez ne yapıyor, bakın. Bu İran savaşından dolayı 5 milyar Euro’luk destek paketi açıklamış. CHP gelince bu kardeşleriniz Pedro Sanchez’den geri kalmayacak.”

DÖVİZLİ KONUŞMA

CHP Lideri Özel savaşın ardından yükselen petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ve gıdaya gelen zamlara ilişkin dövizler eşliğinde konuştu. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

UŞAK ÖZELEŞTİRİSİ

Uşak Belediyesi’nde yaşananlar hepimizi çok fena şekilde üzdü, rahatsız etti” diyen Özgür Özel şöyle devam etti: “Olayı duyduğum anda dedim ki, ‘Üzgünüz, büyük bir devletin polis kamerasının paparazzi kamerası gibi kullanılması, bu kötü görüntülerin servisinden medet umduğunu bir not edelim. Ama bir de ortaya çıkan bir mevzu var. Eğer bu gerçekse, öyleyse biz özeleştirimizi yapacağız, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.’ O sürede üyeliği askıya aldık. İki hukukçu gitti, görüştü, rapor verdi. Ve kesin ihraç talebiyle de Disiplin Kurulu’na sevki yapıldı. Bir özeleştiri yaptık. Geçen cuma günü ve dün Uşak’ta il genel meclis seçimleri vardı ve belediye başkanvekili seçimleri vardı. İl genel meclisi başkanlığına ve Uşak Belediye Başkanvekilliği’ne birer kadın arkadaşımız seçilmiştir. CHP’nin kadınlardan özeleştirisi budur. Kabul buyurunuz.