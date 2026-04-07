Özel ‘ara seçim’ turuna DEM Parti’den başladı

CHP Lideri Özel dün DEM Parti Genel Merkezinde Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile 1 saat 40 dakika görüştü. Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, partiler turunun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu isteyeceğini vurguladı. İç ve dış politikada yaşananların yanı sıra güncel soruşturmalar ve siyasi etik yasası hazırlığı dahil “hemen her şeyi değerlendirdiklerini” belirtti. Özel, şunları söyledi: “Bütün muhalefetin bir ve beraber bir mücadele hattında olması için toplam bir talebin ilk ziyaretini yapmak üzere geldik. Siyasi partiler rekabet etmek için varlar elbette. Ancak demokrasi partilerin rekabet alanı değil, vazgeçmeyecekleri ortak savunma alanıdır. Ancak demokrasiden vazgeçmek bir rekabet alanı olarak değil, buna karşı bir direnme alanı olarak kabul edilebilir. Tüm muhalefet partilerinin demokratikleşme, adil ve demokratik rekabet düzenini kurma konusunda uzlaşma içinde olması gerekmektedir.

ARA SEÇİM YAPILSIN DA BİZ İSTİFA ETTİRİRİZ

Ara seçim tartışmaları yapılıyor. Anayasamıza göre ve Milletvekili Seçim Kanunu’na göre ara seçim son 1 yılda yapılamaz ve ilk 30 ayda yapılamaz. Onun dışında TBMM üyeliklerinde boşalma halinde ‘Ara seçime gidilebilir’ demiyor, ‘Gidilir’ diyor. Boşalmış 8 tane milletvekili var. Bir an önce TBMM’nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması, bu konuda da Meclis Başkanı’nın üzerine düşen görevi yapması zorunludur. Ara seçim yapılsın da biz 22 milletvekili mi istifa ettiririz; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi Türkiye açısından çok önemli fikirler verecek büyük illerde mi istifa ettiririz ya da sadece İstanbul’da ya da Bursa, Antalya, Adana’da mı olur? Onlar CHP’nin o an vereceği kararlardır. Burada bir öngörülebilirlik lüksünü iktidara tanımak istemem. Ara seçim olmazsa Numan Bey de bunun sorumluluğunu taşır. ‘Milletvekili istifası düşünüyor musunuz?’ Evet. Başta İstanbul olmak üzere… Ben isterim ki özellikle en çok tartışılan illerde; İstanbul’un tümünde, Aydın’da, Adana’da, Antalya’da seçmen sözünü söyleyebilsin ve Türkiye’de mümkün olan en çok ilde millet sandığa gitsin ki bu ara seçimin sonucu kaçınılmaz bir erken seçim olsun.

HATAY’DA SEÇİM OLUR MU

Ben ‘Milletvekillerini istifa ettireceğim öncelikle’ demedim. Önce Numan Bey harekete geçsin. Sadece bu 8 yerde mi seçilsin? Bizce Hatay boş değil; 8 değil 7 milletvekili mesela. Ara seçim kararı alınınca belirli yerlerde Hatay’da ara seçim kararı alınabilecek mi alınmayacak mı görmek istiyoruz. Orada Can Atalay’ı hâlâ Hatay’a sormak isteriz.”

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni’ne de katılan Özel, “17 gazeteci arkadaşın halen cezaevlerinde tutuklu olduğunun altını çizmek boynumuzun borcu. Yargı, basın özgürlüğü üzerinde de siyasi sopaya dönüşmüş durumda” dedi.

HATİMOĞULLARI: TOPLUMUN MESAJINI ALIRIZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da “CHP belediyelerine sistematik operasyonlar hukuki değildir, siyasidir. Biz, DEM Parti olarak başından beri bunun karşısındayız. Yargı iktidarın vesayetinden derhal kurtulmalıdır” dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler ve atılması gereken adımları da görüştüklerini vurgulayan Hatimoğulları, “Bu sürecin başarısı, ana muhalefet partisi ve bütün siyasi partiler, bütün toplumsal öznelerin ortak tavrıyla mümkündür” dedi.

DEM’İ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti. CHP heyetini, DEM Partili isimler kapıda karşıları. Özel ve Eşbaşkanlar görüşme sonrası ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Günsu ÖZMEN-ANKARA

YAPILABİLİR, YAPILMALI

Hatimoğulları, ara veya erken seçim konusunda ise “Parlamentoda eksik olan 8 milletvekili... Aslında biz bunu belki 7 diye tarif etmeliyiz, çünkü Can Atalay’ın şu anda parlamentoda olması gerekir. Dolaysıyla bir ara seçim yapılabilir, yapılmalı. Bizler, toplum genel anlamda bir erken seçim içindeyse biz DEM Parti olarak toplumun bu mesajını alırız. Olası seçime hazırlıklı olduğumuzun da altını çizmek isteriz” diye konuştu.