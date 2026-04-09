Özel: Ara seçim Meclis’in işi

Haberin Devamı

CHP Lideri Özel, dünkü mesaisini İstanbul’da geçirdi. İlk olarak Maslak’taki CHP İl Binası’nda bulunan İstanbul Çalışma Ofisi’nde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan’ı kabul etti. Özel, görüşmelerin ardından özetle şunları söyledi: “Gündemimiz Anayasa’ya sahip çıkmak. Can Atalay’ın bir an önce Meclis kütüğüne kaydedilip göreve başlaması da anayasal bir zorunluluk ve bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin kapı gibi iki kararı var. Ara seçim yapılması da anayasal bir zorunluluk. Anayasa’nın bir önceki maddesi Cumhurbaşkanı seçilmesine ‘seçilir’ diye yazıyor. Gücünü Anayasa’dan alıyorsun ve bütün yetkileri kullanıyorsun. Bir sonraki madde ‘30 ay geçtikten sonra seçimlerden, eksilme varsa ara seçim yapılır’ diyor. Buna, ‘Ara seçim gündemimizde yok’ diyorsun. Yürütmenin gündeminde ara seçim olmayabilir. Zaten onun işi değil ki. Yasamanın işi. Güya bu Anayasa değişikliği geldiğinde, yani artık bakanlar ve yürütmenin başı Meclis’in içinden seçilmediğinde, Meclis’e karşı sorumlu olmadığında ‘Kuvvetler ayrılığı olacak. Meclis kendi işini yapacak. Biz kendi işimizi yapacağız’ demiştiniz. Ara seçim yapmak Meclis’in işi. ‘Gündemimizde ara seçim yok’ demek, yürütmenin yasamaya müdahalesidir.

Haberin Devamı

1 MAYIS’TA TAKSİM

Bunun dışında Sayın Genel Başkan’ın gündemleştirdiği 1 Mayıs konusu var. Bu konuda da Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları var, 1 Mayıs’ın Taksim’de özgürce kutlanması için. Bu yasağın hak ihlali olduğuna yönelik olarak kararları var. Türkiye’deki bütün demokratların bir arada, hep birlikte ilk başta Anayasa’yı koruması lazım. Çünkü Anayasa’ya sahip çıkmadan toplum düzenine sahip çıkamazsınız ve sandığa sahip çıkamazsınız. Erdoğan’ın bugün ‘Ara seçim yapmayacağız’ dediği 78’inci maddeye ‘Peki’ derse Türkiye, bir üst maddede de ‘Beş yılda bir Cumhurbaşkanı seçilir’ diyor. ‘Onu da yapmayacağım. Devam edeceğim’ mi diyecek? Böyle bir şey mümkün olmadığına göre o ara seçim sandığı bir an önce gelecek, seçimler gerçekleşecek.

Haberin Devamı

SAYIN KURTULMUŞ’A GİDECEĞİZ

Sayın Kurtulmuş’u gelecek hafta ziyaret edeceğim. Numan Bey’in izleyici, hak veren, nazik tutumunun ötesinde sorumluluk alan, gereğini yapan, net tutum sergilemesi gerekiyor. Aksi durum, biraz önce Sayın Başkan’ın dediği gibi kendi milletvekiline sahip çıkamayan, imzasına sahip çıkamayan, üzerine yemin ettiği Anayasa’ya uymayan, uymayanlara da herhangi bir tutum alamayan bir yere getirir. Biz Sayın Kurtulmuş’un bu pozisyonda kalmasını arzu etmeyiz.”

Özel, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle dün Şişli’de Roman vatandaşlarla buluştu. Ahırkapı Roman Orkestrası’nın mini konserini izleyen Özel, ‘Vardar Ovası’nı da Atatürk için söyledi. Ardından İBB Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı Açılış Töreni’ne katıldı.

Haberin Devamı

1 MAYIS ÇAĞRISI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise özetle şunları söyledi: “Dün gece herhalde hepimiz yüreğimiz ağzımızda dünyanın geldiği noktayı değerlendiriyorduk. Bu kapsamda İşçi Partisi olarak NATO zirvesine, Türkiye’de Ankara’da toplanması planlanan NATO zirvesine kadar olan bir mücadele takvimi oluşturmuş durumdayız. Ara seçim konuşuluyor. Ara seçim bir zorunluluktur.”

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ise “İran halkıyla, İran işçi ve emekçileriyle, İran yoksullarıyla dayanışmayı büyütmemiz gerekiyor” diyerek savaşın ardından yaşanan enflasyona dikkat çekti. Aslan “Önümüz 1 Mayıs ve 1 Mayıs’ta bütün bu gelişmeler karşısında, başta işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, kendi talepleriyle birlikte bu 1 Mayıs’ta meydanları doldurmalıyız” dedi.

Haberin Devamı

SEÇİM İTTİFAKI

“(Seçim ittifakı konuşuldu mu) Seçim ittifakı konusu şimdi konuşulması çok erken bir mevzu. Ama otomatik olarak şöyle bir şey var. Tüm dünya, otokratlara karşı demokratların ittifakının zorunlu kılındığı bir siyasi atmosfer içinde. Bu belki üçüncü dünya savaşının çıkmaması için bile gerekli olan bir şey. O yüzden otokratlara, kural, kanun tanımazlara dünya düzenini yıkıp yerine kendi düzenini kurmak isteyenlere karşı bir ittifakın her zeminde aranması lazım. Biz de seçim yaklaştıkça bu zeminleri mutlaka arayacağız. Çünkü ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ bir meydan sloganından çok içinde bulunduğumuz durumun mottosudur.”