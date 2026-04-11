Özel: Ara seçim Meclis’in görevi

ÖNCELİKLİ TALEBİMİZ ERKEN SEÇİM

“Seçim sandığının verdiği mesajı almayan, onunla inatlaşan, onunla kavga eden bu yönetim anlayışına karşı bizim çok yönlü sandık talebimiz var. En başta erken seçim talep ediyoruz. Bunu tüm muhalefet liderleri ayrı ayrı bugüne kadar dile getirdiler. ‘Gelin, buraya sandığı koyalım ve millet sizin ithamlarınıza ve sizin iftiralarınıza inanıyorsa size versin görevi. ‘Erken seçim yapacaksanız, erken yerel seçim de yapalım, iki seçimi birleştirelim. Biz ona dahi varız. İki yıl önce yüzde 65’ini kazandığımız bu coğrafyanın seçimlerinin yenilenmesine varız, çünkü milletin kararına güveniyoruz’ dedik. Bunda da bir şey duymadık.

SEÇİMDEN KAÇMAK TÜKENMİŞLİK

Çok net olarak şu ortadadır, ara seçim Meclis’in görevidir, anayasal zorunluluktur. Bu konuda Meclis Başkanı’na da Meclis’te milletvekili olan tüm siyasi partilere de önemli görevler düşmektedir. Bu konudaki mesele artık toplumsal bir mutabakata, işin gerekliliği toplumsal bir kabule dönüşmüştür. Ara seçimden kaçmak, Anayasa’yı ihlal suçuyla birlikte siyasi bir tükenmişliğin de itirafıdır. Bir kez daha sizi Anayasa’yı çiğnememeye ve gelip mertçe rekabet etmeye davet ediyoruz. Ama siz bunun yerine son yerel seçimdeki mağlubiyetin intikamını almak, darbe yoluyla memlekette verilmemiş yetkileri almaya çalışmayı tercih ediyorsunuz. Bunu da milletin takdirlerine sunuyorum. Erdoğan mevcudiyetini ara seçime borçludur. Bugün ara seçimin anayasal zorunluluk olduğunu inkâr etmek, kendisini inkâr etmektir.

Özgür Özel konuşmasında Anayasa maddelerini de okudu.

SAVCILARA OPERASYON TELKİNİ

(Mersin Yenişehir Belediyesi’ne operasyon) ‘Soruşturma basit şüphe ile başlar. Hiç mi ihbar yok, hiç mi söylenti yok? Sosyal medyada da mı bir şey yok?’ diyerek, Cumhuriyet Başsavcılarına birtakım operasyonlar telkin edildiği veya birtakım soruşturmaların yapılması noktasında baskılar yapıldığı kulağımıza geliyordu. Türkiye’nin herhangi bir yerinde gerçekten hukukun gerektirdiği bir soruşturma açılacak olsa... Ben arkadaşlara şunu söylüyorum: ‘Yoktur ama, olmaz ama, asla kabul etmem ama içimizde gerçekten bir hırsız varsa herhalde kendini en güvende hisseden kişi odur.’ Çünkü o kadar haksız işler yapıyorlar ki artık bundan sonra yaptıkları her işte ciddi bir şüphe vardır.”

Özel ayrıca Polis Teşkilatı’nın 181’inci yıldönümü nedeniyle CHP Genel Merkezi’nde görev yapan polisleri kutladı. Özel yayınladığı mesajda da polislere “İktidarımızın ilk 100 gününde; 260 saat mesaiye, mobbinge, ekonomik çıkmaza son vereceğiz” sözü verdi.

Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel, Kuzey Makedonya’dan Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İbrahim, CHP lideri Özel’e babaannesinin doğum belgesini hediye etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da ziyaret eden Özgür Özel, görüşmenin ardından şunları söyledi: ‘Ara seçim talebinden vazgeçer misiniz?’ derseniz, onu ortadan kaldırabilecek tek şey erken seçimin tarihinin ilan edilmesidir.”

BANKAMATİK PERSONEL

CHP Lideri Özel, konuşmasında Adalet Bakanı Akın Gürlek’i de şöyle eleştirdi: “Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’nda oturduğu her gün Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan ve görevinin gereğini yaptığını düşünen tüm savcılar, hâkimler açısından da bir şüphe uyandırmaktadır. Akın Gürlek’in bizatihi varlığı hukuka güven ve yargı bağımsızlığı noktasında taşınamaz yük haline dönüşmüştür. O yüzden de Türkiye’nin herhangi bir yerinde yapılan herhangi bir operasyona kimsenin ‘Hukuki bir operasyondur’ diyecek durumu yoktur. Bornova Belediye Başkanımızın muhatap olduğu süreci biliyorsunuz. Kendisinin haberdar olduğunda soruşturma açtığı ve kamu zararını kendi cebinden karşıladığı, bunu da bir özeleştirel şekilde kamuoyu ile paylaşan kişiye tutuklama talep ediyor. Bir personelin işe gitmeden maaş alan bankamatik personel gibi bir personelin birkaç aylık maaşıyla ilgili bir durum. Eğer Türkiye’de bankamatik personel çalıştırma yüzünden belediye başkanı tutuklanacaksa, Adalet ve Kalkınma Partisi’nde müebbet hapisten kurtulabilecek belediye başkanı bir elin parmaklarını geçmez.”