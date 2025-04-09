Özel: Anlatmaya devam edeceğim

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün parti genel merkezinde ağırladığı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

TRUMP DALGA GEÇİYOR

(ABD Başkanı Trump’ın Erdoğan’a yönelik sözleri) Burada şaşılacak şey Trump’ın söyledikleri değil, Erdoğan taraftarlarının bu açıklamalardan memnuniyet duyması. Trump dalga geçiyor. Adam Filistin’i sahil kasabası yapmayı, oraya casinolar kurmayı, Filistinlilerin hepsini başka Arap ülkelerine ve Türkiye’ye yollamayı söylüyor. Siz bunu mu takdir ediyorsunuz? Nerede kaldı Filistin davanız? Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Bu Trump’a ‘Haddini bil’ diyemeyecek kadar acziyet içinde misiniz? Bir de dönmüş efendim ‘CHP Türkiye’yi Avrupa’ya, dünyaya şikâyet ediyormuş.’ İngiliz İşçi Partisi’ne ‘Niye yalnız bırakıyor?’ dedim diye, kardeş partim benim. Birazcık haddinizi bilin.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’Yİ SAVUNMUŞTUM

Biz Türkiye’yi dışarı şikâyet ediyormuşuz. Hak ihlallerinde, insan hakkı ihlallerinde ve demokrasinin askıya alınması meselelerinde sorun milli mesele, bir ülkenin iç işi değildir. Bütün dünyayı ilgilendirir. Çünkü demokrasi insanlığın ortak kazanımıdır. Ben Türkiye’nin ana muhalefet partisi olarak bir yıl boyunca Türkiye’nin haklı tüm tezlerini çatır çatır yurtdışında savunmuşum. Ama sen Türkiye’de sandığı kaldırıyorsan bunu dün Financial Times’a da anlattım, Japonya’nın 8.5 milyon tirajlı gazetesine de anlattım, anlatmaya da devam edeceğim. Daha fazla suç işlemeden, suça bulaşmadan kendilerini demokrasi zeminine dönmeye davet ediyorum.”

Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

DAVA YANITI: BAHÇELİ DEMİŞTİ

CHP Lideri Özel, “cunta” söylemine yönelik suç duyurusu ve tazminat davasıyla ilgili olarak da “Esenyurt ve Şişli’ye kayyum ataması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, partime kayyum atama girişimleri darbe girişimidir. Darbeyi yapanların sivil ya da asker olduğuna bakılmadan buna kalkışanlara cunta denir, cuntacı denir. ‘Cunta’ ve ‘cuntacı’ lafı üzerine açılan davada bana ceza gelirse, Sayın Bahçeli’ye rücu ettiririm. Erdoğan’a ‘darbeci’ diyen ilk kişi Sayın Bahçeli’dir, ben değilim. 2012’deki grup toplantısında AK Parti yönetimine ‘cunta yönetimi’, Erdoğan’a ‘cuntacı’ dedikten sonra, ben bugün Erdoğan’a ‘cuntacı’ ve ‘cunta’ dedim diye bir siyasi yasak gelirse rücu davası açarım. Sayın Bahçeli’‘den bunu talep etmeleri lazım. Ben aradan çekilirim. Sayın Bahçeli ile aralarında halletsinler” dedi.

Haberin Devamı

SİYASİ YASAK TALEBİ

(Tutuklu öğrenciler) Genç arkadaşların bir an önce serbest kalması lazım. Ne çok korkuyormuş Berkay’dan. Berkay partimizin Parti Meclisi’ne seçildi. Berkay bu görevi yapmasın diye siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar.

CHP’DE YENİ DÖNEME YENİ MODEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ikinci döneminde partinin “A takımı” MYK’ya yeni çalışma modeli planlanıyor. Cumartesi günü toplanacak yeni Parti Meclisi’nin (PM) ardından partinin yeni MYK’sı oluşturulacak. MYK’da yeni bir çalışma modeline gidilmesi de bekleniyor. MYK’nın genel sekreterlik, hukuk işleri, örgütlenme, medya ve halkla ilişkiler ile yerel yönetimler gibi birimler güçlendirilecek. “Gölge bakanlık” olarak konumlandırılan genel başkanlıklarının çalışmaları da yeniden belirlenecek. Ankara ve İstanbul’da oluşturulacak Cumhurbaşkanlığı Ofisleri’nde, “gölge bakan”larca her alanda iktidar programı şekillendirilecek.

Haberin Devamı

Özel, Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ve heyetiyle görüştü.

ERDOĞAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E 500 BİN TL’LİK TAZMİNAT DAVASI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik “cuntacı” ifadesini kullanan CHP Lideri Özgür Özel hakkında 500 bin TL tazminat davası açtı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Özel, olağanüstü kurultayda “Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür” dedi. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile ‘cuntacı’ ve benzeri hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan suç duyurusunda bulunuldu.” dedi.