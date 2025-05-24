Özel: Anayasa’ya uysunlar tamam

Haberin Devamı

Özel cezaevi çıkışında sivil anayasa çağrısı için “Önce Anayasa’ya uysunlar” derken özetle şunları söyledi:

“Ahmet Özer’in yargılaması keşke yayınlansaydı da millet artık nelerin olduğunu gözüyle görseydi. Dört ay iddianame bekledi adamcağız. Üç ay mahkeme günü bekliyor. Yedi ayın sonunda hâkim karşısında ve her konuştuğu kelimede ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti yahu. İddianame tel tel döküldü. Çıldırır insan. Tek tek ispatlıyor. İddianamede, 17 yıl boyunca görüştüğü kişileri taramışlar. 610’unun hakkında adli işlem varmış. 14’ü milletvekili çıktı, iyi mi?

SUÇLARI BİZE OY GETİRMEK

Bu kadar kul hakkına giren bir iddianame olmaz. Esenyurt’u kazanma suçundan yatırıyorlar adamı. Ben Esenyurt’ta Kürtler’den en iyi oyu alabilecek adayı belirleme fikrinin sahibiyim. Ben Esenyurt’u almak için yapıyorum bunu. Suçu Kürt olmak adamların, suçu bize oy getirmek. Türkiye İttifakı’nın mucidiyim, adını koymuşum, hayata geçirmişim.

Haberin Devamı

SALI GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIM

Önümüzdeki salı Sayıştay’ın ‘İşlem yapın’ deyip bunların yapmadığı İstanbul’daki belediyeleri teker teker kanıtlarıyla açıklayacağım. Fatih Belediyesi’nden başlayacağım.

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sivil anayasa çağrısı) Biz sivil bir anayasa istiyoruz, biz herkesin tam eşit olduğu bir anayasa istiyoruz. O anayasaya uygun kanunlar olsun, o kanunlar herkese eşit uygulansın istiyoruz. Kimse geride kalmasın istiyoruz. Ben geride İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üç kez üst üste Tayyip Erdoğan’ın adaylarını yenmiş ve cumhurbaşkanı adayımı geride bırakacağım, sonra gideceğim Tayyip Erdoğan’a. Anayasa Mahkemesi, AİHM kararları varken ne konuşacağım? Önce bir Anayasa’ya uyusunlar. Bütün Anayasa Mahkemesi, AİHM kararlarına uysun. Desin ki ‘Ben tamamım.’ Ben de tamamım o zaman.

BAHÇELİ TAKİP EDİYOR OLMALI

(Bazı terör hükümlülerinin cezalarının Yargıtay tarafından bozulup, belediye başkanlarının içerde tutulmasına ilişkin bir soru üzerine) Bombada parmak izi bulunan terörist bu şekilde serbest kalıyorsa bu çok vahim bir durumdur. Bu konuyu en yakından Sayın Bahçeli’nin takip ediyor olması lazım. Cenazeye katılmış, biz o zaman katılamamıştık cenazeye. Aileye verdiği taziye vardır.”

Haberin Devamı

O SANDIK GELECEK

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Erken seçim yok” sözleri için de şöyle dedi: “Şimdi erken seçim olursa ne olur? Erdoğan kaybeder. Bu nedir? Onun için badiredir. Bu badire değil, Türkiye’nin tek çıkış umududur. Bu kadar yoksulluktan, bu kadar haksızlıktan, bu kadar yüksek tansiyondan, bu kadar herkesin mutsuz olduğu bu ülkeden kurtulmanın yolu sandıktır. Kaçamaz. O sandık ya gelecek ya gelecek. Biz AK Parti’nin adayıyla değil, kendi adayımızla ilgileniyoruz. Sayın Erdoğan aday olsa da olmasa da bir sonraki Cumhurbaşkanı, milletimizin takdirleriyle Ekrem İmamoğlu olacak.”

SANCHEZ İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenecek olan Sosyalist Enternasyonal toplantılarının başlangıcında dün Sosyalist Enternasyonal Prezidyum üyeleri ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Pazar gününe kadar sürecek toplantılar kapsamında Özel, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. m ANKARA